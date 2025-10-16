Temporal muda o tempo em Cascavel na tarde desta quinta-feira (16)

Cascavel - A tarde desta quinta-feira (16) começou com sol forte e temperaturas elevadas em Cascavel. O céu limpo indicava mais um dia de calor na região. No entanto, por volta da metade da tarde, o tempo mudou rapidamente: nuvens escuras tomaram conta do céu e um temporal atingiu a cidade, acompanhado de ventania intensa e chuva forte.

Segundo o Simepar, às 16h uma rajada de 110,5 km/h atingiu Cascavel.