Temporal muda o tempo em Cascavel na tarde desta quinta-feira (16)

Cascavel - A tarde desta quinta-feira (16) começou com sol forte e temperaturas elevadas em Cascavel. O céu limpo indicava mais um dia de calor na região. No entanto, por volta da metade da tarde, o tempo mudou rapidamente: nuvens escuras tomaram conta do céu e um temporal atingiu a cidade, acompanhado de ventania intensa e chuva forte.
Segundo o Simepar, às 16h uma rajada de 110,5 km/h atingiu Cascavel.
A mudança brusca no clima pegou muita gente de surpresa. Em alguns pontos, a ventania provocou queda de galhos e deixou o trânsito mais lento.
Até o momento, não há registro oficial de danos maiores. A Defesa Civil orienta que a população evite áreas abertas durante as rajadas de vento e redobre os cuidados no trânsito.