Cascavel - Após a passagem da frente fria pelo Paraná no sábado (18), uma massa de ar frio chegou ao Estado e as temperaturas reduziram significativamente. Entretanto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo frio e chuvoso está com os dias contados: gradativamente ao longo desta semana o sol predominará em todas as regiões, e as temperaturas ficarão em torno dos 30°C até o fim da semana.

No sábado (18) as temperaturas mais baixas foram de 12,6°C em Palmas e 13,9°C em Guarapuava. As máximas ficaram entre 19°C e 27°C em todo o estado. Uma frente fria e um sistema convectivo de mesoescala causaram temporais em algumas regiões. Os maiores acumulados de chuva no sábado foram em Maringá (66,8 mm), Cornélio Procópio (54 mm), Campo Mourão (49,4 mm), Guaíra (47,2 mm), Santo Antônio da Platina (44,4 mm), Paranavaí (43 mm) e Londrina (42 mm).

Já no domingo (19), na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio e relativamente úmida chegou ao estado, predominando no setor Leste. O dia amanheceu com temperatura mínima de apenas 4,7°C em Palmas, a mais baixa do estado. As temperaturas ficaram abaixo de 10°C em outras doze cidades, e as máximas não passaram dos 28°C em todo o estado.

“Além da massa de ar frio, os ventos estão soprando do oceano para o continente. Por esse motivo esta segunda-feira amanheceu com muitas nuvens, tanto nas praias quanto na Serra do Mar, inclusive na capital. A tendência é de que tenhamos mais nebulosidade ao longo das próximas horas, inclusive com alguma chuva ocasional na Serra do Mar e também nas praias”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Assim como no Litoral, a chuva leve ou apenas garoa ocasional também podem ocorrer na Região Metropolitana de Curitiba entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira (21). Na RMC as temperaturas máximas não passam dos 18°C, e no Litoral chegam ao redor dos 20°C. No interior do estado o tempo segue estável e com predomínio de sol, mas as temperaturas não devem passar dos 27°C no Norte e dos 28°C no Oeste.