Paraná - O Simepar e a Defesa Civil do Paraná emitiram alerta para fortes tempestades nas regiões Oeste e Noroeste nesta sexta-feira (12). Altônia, Guaíra e cidades próximas devem registrar os maiores acumulados, entre 80 e 120 mm no Oeste e de 50 a 80 mm no Noroeste.
Além da chuva intensa, há risco de ventos acima de 70 km/h e queda de granizo. O cenário é causado por um sistema de baixa pressão no Paraguai e no norte da Argentina, que favorece a entrada de umidade e calor da região amazônica para o Sul do Brasil.
Recomendações da Defesa Civil
A Defesa Civil reforça cuidados de prevenção. Em caso de chuvas fortes, recomenda-se ter lanternas à mão, ficar em casa sempre que possível, evitar abrigar-se sob árvores ou postes e desligar aparelhos da tomada. Motoristas devem evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade e parar em local seguro se a visibilidade diminuir.
Com ventos intensos, é importante manter distância de estruturas frágeis, evitar varandas e coberturas instáveis e recolher objetos soltos. Quem estiver na rua deve buscar abrigo em local fechado e seguro. Em emergências, os telefones 199 e 193 estão disponíveis.
Previsão para o Fim de Semana
A previsão indica um fim de semana instável em todo o Estado, com tempestades, calor, alta umidade e sistema de baixa pressão favorecendo chuvas fortes, ventos e descargas elétricas. A orientação é acompanhar os boletins oficiais e evitar áreas de risco nos períodos de maior instabilidade.
Fonte: AEN