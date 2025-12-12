Paraná - O Simepar e a Defesa Civil do Paraná emitiram alerta para fortes tempestades nas regiões Oeste e Noroeste nesta sexta-feira (12). Altônia, Guaíra e cidades próximas devem registrar os maiores acumulados, entre 80 e 120 mm no Oeste e de 50 a 80 mm no Noroeste.

Além da chuva intensa, há risco de ventos acima de 70 km/h e queda de granizo. O cenário é causado por um sistema de baixa pressão no Paraguai e no norte da Argentina, que favorece a entrada de umidade e calor da região amazônica para o Sul do Brasil.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil reforça cuidados de prevenção. Em caso de chuvas fortes, recomenda-se ter lanternas à mão, ficar em casa sempre que possível, evitar abrigar-se sob árvores ou postes e desligar aparelhos da tomada. Motoristas devem evitar áreas alagadas, reduzir a velocidade e parar em local seguro se a visibilidade diminuir.