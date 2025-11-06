Tempestades de sexta devem ter ventos acima de 80 km/h e chuvas superiores a 50 mm

Paraná - Uma nova atualização nesta quinta-feira (06) do Boletim de Gestão de Riscos , elaborado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em parceria com a Defesa Civil, ressalta o agravamento do cenário da previsão do tempo entre a tarde de sexta-feira (07) e a manhã de sábado (08) no Paraná. Tempestades severas serão registradas em várias regiões do Estado, com possibilidade de fortes rajadas de vento e precipitação de granizo.

As tempestades chegam depois de mais uma rápida trégua no tempo. Não há previsão de chuva nesta quinta-feira (6), com exceção da faixa Leste.

“Temos uma incursão de umidade do oceano para o continente, que produz bastante formação de nuvens entre a região litorânea, Serra do Mar e a Região Metropolitana de Curitiba, o que deixará a temperatura mais amena do que nos últimos dois dias. Há possibilidade de chuvisco ocasional na Serra do Mar”, detalha Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Depois de dois dias registrando mais de 28°C a tarde, a Capital não deve ter temperaturas acima dos 22°C nesta quinta. Já no Interior, apesar do amanhecer com mínimas na faixa dos 9°C e 10°C entre General Carneiro, Palmas e Clevelândia, as máximas podem ultrapassar os 30°C em cidades como Paranavaí, Foz do Iguaçu, Loanda e Capanema.

Na sexta-feira (07) as temperaturas continuam subindo, podendo chegar aos 34°C em algumas cidades do Norte e do Oeste do Paraná. É justamente por conta do calor que a previsão aponta um agravamento na severidade das tempestades causadas pelos sistemas meteorológicos atuantes no Estado: um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionará ao longo da tarde e noite o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano.