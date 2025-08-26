Tempestade de granizo em Castro deixa população e Defesa Civil em alerta

Cascavel - Uma tempestade de granizo atingiu, na manhã desta terça-feira (26), por volta das 9h, a cidade de Castro, nos Campos Gerais. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está monitorando a situação e prestando orientações ao município, que está apurando os prejuízos causados. Informações iniciais falam de danos a comércios, residências e prédios públicos, mas ainda não há o levantamento completo.

De acordo com a Defesa Civil do município, a região sul da cidade foi a mais atingida, impactando áreas urbanas e rurais. Até 11h não havia relato de vítimas, mas segue o trabalho de coleta de informações sobre estragos em imóveis.

Além da Defesa Civil, a prefeitura já mobilizou para prestar atendimentos servidores das secretarias de Governo (Departamento de Obras e Serviços), de Assistência Social, de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e de Segurança Pública .

A orientação à população é de que em caso de emergência ligue para o 193 do Corpo de Bombeiros. Já para atendimentos posteriores, como para quem precisa de abrigo, telhas e madeira, o atendimento é pelo 153 da Guarda Municipal.

VÓRTICE CICLÔNICO

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tempestade na região de Castro foi causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis pelo Estado. Vórtice ciclônico é um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a 5 quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades.