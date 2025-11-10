Paraná - O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou nesta segunda-feira (10) que três tornados atingiram o interior do estado durante as tempestades de sexta-feira (7).

As análises começaram imediatamente após os fenômenos, com o estudo de dados de radar e das primeiras imagens enviadas pelas equipes de resgate e pela Defesa Civil.

Tornados no Paraná: Classificação e Impacto

Os tornados atingiram os municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava. Em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado foi classificado como F3 na escala Fujita, com ventos de até 330 km/h, o topo dessa categoria. Já em Turvo e Guarapuava, os tornados foram classificados como F2, com ventos estimados entre 180 km/h e 200 km/h em Turvo, e superiores a 200 km/h em Guarapuava.