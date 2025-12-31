Cascavel e Paraná - O calor intenso dos últimos dias será amenizado com a presença de chuva no Paraná nesta virada de ano, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A diminuição das temperaturas quebra uma sequência de quase sete dias de temperaturas com mais de cinco graus acima da média nos Campos Gerais, Leste e Litoral do Paraná, e de calor intenso também nas outras regiões do Estado, como no Oeste.

O incremento de umidade, somado ao deslocamento de um sistema frontal pelo oceano e uma área de baixa pressão no continente, já fez com que a chuva aumentasse na segunda-feira (29). Durante a madrugada, cidades como Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu registraram acumulados de mais de 50 mm de chuva. Em Jacarezinho, Cerro Azul, Capanema e Cambará, choveu pouco mais de 10 mm até às 9h.

Uma mudança na direção dos ventos na atmosfera fez com que a chuva se tornassem mais frequentes no Paraná a partir de terça-feira (30). O ar seco que vinha do Sudeste do Brasil para o Paraná dá lugar a um ar mais úmido, proveniente dos países vizinhos.

Segundo Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, entre terça e quarta-feira o fluxo de ar quente e úmido em níveis mais elevados da atmosfera potencializa a formação de nuvens de chuva sobre as regiões paranaenses, o que também aumenta o risco de temporais. “A expectativa é que no primeiro dia de 2026 a chuva fique um pouco mais frequente, sobretudo entre o Centro-Leste e Litoral do Estado”.

O tempo segue abafado no início da semana, mas os primeiros dias de janeiro terão temperaturas mais amenas em todo o Paraná. As máximas voltam a ficar abaixo dos 30°C graus em praticamente todos os municípios.

Em Cascavel

Cascavel terá virada de ano com instabilidade e temperaturas elevadas, segundo a previsão do Simepar. Na quarta-feira (31), último dia de 2025, o tempo segue abafado, com máxima de 28°C e mínima de 20°C, e condição para chuva ao longo do dia, o que pode exigir atenção de quem pretende comemorar a chegada do novo ano ao ar livre.