Cascavel e Paraná - O calor intenso dos últimos dias será amenizado com a presença de chuva no Paraná nesta virada de ano, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A diminuição das temperaturas quebra uma sequência de quase sete dias de temperaturas com mais de cinco graus acima da média nos Campos Gerais, Leste e Litoral do Paraná, e de calor intenso também nas outras regiões do Estado, como no Oeste.
O incremento de umidade, somado ao deslocamento de um sistema frontal pelo oceano e uma área de baixa pressão no continente, já fez com que a chuva aumentasse na segunda-feira (29). Durante a madrugada, cidades como Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu registraram acumulados de mais de 50 mm de chuva. Em Jacarezinho, Cerro Azul, Capanema e Cambará, choveu pouco mais de 10 mm até às 9h.
Uma mudança na direção dos ventos na atmosfera fez com que a chuva se tornassem mais frequentes no Paraná a partir de terça-feira (30). O ar seco que vinha do Sudeste do Brasil para o Paraná dá lugar a um ar mais úmido, proveniente dos países vizinhos.
Segundo Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, entre terça e quarta-feira o fluxo de ar quente e úmido em níveis mais elevados da atmosfera potencializa a formação de nuvens de chuva sobre as regiões paranaenses, o que também aumenta o risco de temporais. “A expectativa é que no primeiro dia de 2026 a chuva fique um pouco mais frequente, sobretudo entre o Centro-Leste e Litoral do Estado”.
O tempo segue abafado no início da semana, mas os primeiros dias de janeiro terão temperaturas mais amenas em todo o Paraná. As máximas voltam a ficar abaixo dos 30°C graus em praticamente todos os municípios.
Em Cascavel
Cascavel terá virada de ano com instabilidade e temperaturas elevadas, segundo a previsão do Simepar. Na quarta-feira (31), último dia de 2025, o tempo segue abafado, com máxima de 28°C e mínima de 20°C, e condição para chuva ao longo do dia, o que pode exigir atenção de quem pretende comemorar a chegada do novo ano ao ar livre.
No feriado de quinta-feira (1º de janeiro), o cenário se mantém semelhante. A previsão indica chuvas intercaladas com períodos de melhora, temperaturas variando entre 21°C e 25°C, mantendo o clima úmido e instável no início de 2026.
A sexta-feira (2) também deve registrar chuvas, com mínima de 21°C e máxima de 27°C, enquanto o sábado (3) segue o mesmo padrão, com instabilidade persistente, pancadas de chuva e termômetros marcando entre 20°C e 28°C.
A mudança mais significativa ocorre no domingo (4), quando o tempo tende a firmar em Cascavel. A previsão aponta sol predominando, sem indicativo de chuva, e temperaturas mais amenas, com mínima de 16°C e máxima de 24°C, proporcionando um clima mais agradável para atividades ao ar livre.
Chuvas no início da semana amenizaram a onda de calor na Capital do Oeste Foto: Celso Dias
Calor em todo Paraná
Desde o dia 21 de dezembro as temperaturas ficaram muito altas em todo o Paraná. Nos Campos Gerais, Leste e Litoral, o impacto foi maior: as temperaturas máximas foram mais acentuadas e ficaram vários dias seguidos acima da média, e os volumes de chuva foram muito baixos.
As duas estações do Simepar em Antonina e a estação de Guaraqueçaba, no Litoral, ficaram seis dias seguidos com temperaturas entre 6 e 10 graus acima da média. Por lá os acumulados de chuva nos últimos oito dias foram inferiores a 21 mm. A presença da umidade na região litorânea acentuou o índice de calor, e a sensação térmica nesta área foi de mais de 40°C durante a última semana em todas as estações.