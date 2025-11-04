Paraná - O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um novo alerta para a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e granizo em várias regiões do Estado nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (5), as condições atmosféricas voltam a ficar instáveis, com alto risco de tempestades localmente severas – situação que deve se agravar na sexta-feira (7) e que demanda atenção redobrada da população.

De acordo com o Simepar, o Noroeste e o Oeste do Estado já amanhecem com tempestades na quarta-feira, que devem avançar para outras regiões ao longo do dia, mas tendem a perder força gradualmente. Nessas áreas, há risco de chuva intensa em curto período, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e granizo pontual. Na quinta-feira (6), o tempo deve ficar mais estável, com chuvas ocasionais apenas em pontos isolados.

A condição mais crítica deve ocorrer na sexta-feira (7), quando a aproximação de uma frente fria impulsionada por um sistema de baixa pressão deve intensificar novamente as tempestades em todo o Paraná, com potencial para chuva volumosa, ventos acima de 70 km/h e queda de granizo, principalmente no Sudoeste, Oeste e Norte do Estado.

Sequência de temporais

Os novos alertas ocorrem após uma sequência de fortes temporais registrados no último fim de semana em diversas regiões do Estado. As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e 91 km/h em Santo Antônio da Platina, segundo o Simepar. Também houve registro de granizo em municípios como Jandaia do Sul, Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

Em alguns locais, o volume de chuva já superou quase toda a média esperada para o mês. Em Santa Helena, por exemplo, o acumulado chegou a 138 milímetros. Até esta terça-feira (4), a Defesa Civil estadual registrava ocorrências em 36 municípios, com aproximadamente 10 mil pessoas afetadas, 1.776 desalojadas e 100 desabrigadas. No total, 5.984 residências tiveram danos em razão de enxurradas, vendavais e granizo.