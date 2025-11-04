Paraná - O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um novo alerta para a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e granizo em várias regiões do Estado nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (5), as condições atmosféricas voltam a ficar instáveis, com alto risco de tempestades localmente severas – situação que deve se agravar na sexta-feira (7) e que demanda atenção redobrada da população.
De acordo com o Simepar, o Noroeste e o Oeste do Estado já amanhecem com tempestades na quarta-feira, que devem avançar para outras regiões ao longo do dia, mas tendem a perder força gradualmente. Nessas áreas, há risco de chuva intensa em curto período, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e granizo pontual. Na quinta-feira (6), o tempo deve ficar mais estável, com chuvas ocasionais apenas em pontos isolados.
A condição mais crítica deve ocorrer na sexta-feira (7), quando a aproximação de uma frente fria impulsionada por um sistema de baixa pressão deve intensificar novamente as tempestades em todo o Paraná, com potencial para chuva volumosa, ventos acima de 70 km/h e queda de granizo, principalmente no Sudoeste, Oeste e Norte do Estado.
Sequência de temporais
Os novos alertas ocorrem após uma sequência de fortes temporais registrados no último fim de semana em diversas regiões do Estado. As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e 91 km/h em Santo Antônio da Platina, segundo o Simepar. Também houve registro de granizo em municípios como Jandaia do Sul, Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.
Em alguns locais, o volume de chuva já superou quase toda a média esperada para o mês. Em Santa Helena, por exemplo, o acumulado chegou a 138 milímetros. Até esta terça-feira (4), a Defesa Civil estadual registrava ocorrências em 36 municípios, com aproximadamente 10 mil pessoas afetadas, 1.776 desalojadas e 100 desabrigadas. No total, 5.984 residências tiveram danos em razão de enxurradas, vendavais e granizo.
Devido a essas condições, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil reforça a importância de a população acompanhar os avisos meteorológicos oficiais e seguir as recomendações de segurança, evitando áreas alagadas, árvores e estruturas metálicas durante as tempestades. Os alertas de curto prazo podem ser recebidos por celular – basta enviar o CEP por mensagem de texto (SMS) para o número 40199.
AUXÍLIO DO ESTADO
Para garantir o pronto atendimento à população afetada, o governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou, na segunda-feira, o repasse de R$ 50 milhões do Tesouro Estadual ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para auxílio aos municípios atingidos. O fundo, criado em 2023, já destinou R$ 61,2 milhões a 102 municípios desde sua implantação e também pode ser usado em ações de prevenção e mitigação de riscos.
O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, já distribuiu 6,8 mil telhas aos municípios mais afetados e enviou cestas básicas e kits de higiene, limpeza e dormitório. O órgão mantém um estoque de 100 mil telhas no Centro Logístico, em Curitiba, e vai adquirir mais 50 mil unidades para atender à demanda.
As equipes estaduais seguem em contato com as prefeituras para orientar sobre a elaboração de decretos de situação de emergência, condição necessária para que os municípios acessem recursos estaduais e federais. Até o momento, 17 cidades já sinalizaram a intenção de emitir o decreto.
