Cascavel e Paraná - No último “sextou” do ano, o dia começou com sol em Cascavel. O tempo firme marcou as primeiras horas da manhã na cidade.

De acordo com o Simepar, a sensação térmica chega a 26,7 °C. A temperatura máxima prevista é de 31 °C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 20 °C. Os ventos podem alcançar 23 km/h e a probabilidade de chuva é de 76%, com volume estimado em 1,6 mm ao longo do dia.