Cascavel e Paraná - No último “sextou” do ano, o dia começou com sol em Cascavel. O tempo firme marcou as primeiras horas da manhã na cidade.
De acordo com o Simepar, a sensação térmica chega a 26,7 °C. A temperatura máxima prevista é de 31 °C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 20 °C. Os ventos podem alcançar 23 km/h e a probabilidade de chuva é de 76%, com volume estimado em 1,6 mm ao longo do dia.
Previsão do tempo no Paraná
Em todo o Paraná, a última sexta-feira do ano será de temperaturas elevadas. Nas regiões noroeste, norte e no litoral, os termômetros podem marcar entre 35 °C e 36 °C.
Ao longo do dia, há previsão de chuva isoladas em diversas regiões do estado. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste e entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, as condições climáticas favorecem a formação de temporais, com possibilidade de chuva intensa.