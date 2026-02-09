Cascavel e Paraná - A segunda semana de fevereiro iniciou com sol em Cascavel nesta segunda-feira (9).
Os termômetros registram no momento temperatura máxima de 29°C e mínima de 19°C tendo 0% de possibilidade de pancadas de chuva para hoje. Atualmente a temperatura esta em 22°C.
Segundo o Simepar, o início da semana deve ser de tempo abafado e instável em boa parte do estado. A probabilidade de chuva deve ocorrer durante a tarde no Leste (RMC/praias), campos gerais e Norte do Paraná onde deve ocorrer pancadas de chuva isoladas e acompanhadas de trovoadas. Enquanto no Noroeste e Oeste as temperaturas seguem elevadas e devem alcançar 35°C.