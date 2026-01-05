Cascavel e Paraná - A semana em Cascavel começou com sol nesta segunda-feira (05), marcando o início de janeiro de 2026.

Neste momento, os termômetros registram 19,5°C, com previsão de temperatura máxima de 27°C e mínima de 15°C. A probabilidade de chuva é de 0%, e as rajadas de vento podem alcançar 55 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 80%.