Cascavel e Paraná - A semana em Cascavel começou com sol nesta segunda-feira (05), marcando o início de janeiro de 2026.
Neste momento, os termômetros registram 19,5°C, com previsão de temperatura máxima de 27°C e mínima de 15°C. A probabilidade de chuva é de 0%, e as rajadas de vento podem alcançar 55 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 80%.
De acordo com o Simepar, o amanhecer de hoje foi caracterizado por uma maior concentração de nuvens, que se estende desde o Litoral até as áreas Centrais do estado, devido à intrusão de ar oceânico no interior do Paraná, influenciado pela circulação marítima. Com isso, o sol predominará durante o dia, especialmente nas regiões internas, com variação de nuvens e temperaturas máximas próximas aos 30°C. Não se descarta a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, com algumas trovoadas, no período da tarde nas regiões norte, central e oeste do estado. No Leste, as temperaturas deverão permanecer amenas, ao redor de 22°C na Região Metropolitana de Curitiba e 25°C no litoral, com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia.