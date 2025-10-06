Semana inicia com chuva em Cascavel

Cascavel e Paraná - A semana em Cascavel começou com tempo instável e chuva. Nesta segunda-feira (6), a sensação térmica no início do dia é de 22,4°C.

A temperatura deve variar entre 17°C (mínima) e 27°C (máxima). A probabilidade de chuva é de 96%, com volume estimado em 7 mm ao longo do dia.