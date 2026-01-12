Paraná - A chuva de verão segue no Paraná durante toda esta semana, especialmente entre o fim da tarde e início da noite. Após um fim de semana com grandes acumulados de chuva e a passagem de um tornado por São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o risco de tempestades continua alto. Entre segunda e terça-feira, o Litoral é a área com maior risco de tempestades.

Segundo o Simepar, uma nova frente fria deve atingir o Paraná no fim da semana, trazendo mais instabilidade.

Acumulados de chuva

Na sexta-feira (09), os maiores volumes de chuva foram registrados em Santa Helena (47,6 mm), Marechal Cândido Rondon (45,2 mm) e Foz do Iguaçu (40,2 mm). No sábado (10), os acumulados aumentaram significativamente, com destaque para São Miguel do Iguaçu (100,6 mm), Palotina (95,6 mm) e Assis Chateaubriand (75,8 mm). Outros municípios também registraram grandes volumes, como Foz do Iguaçu (75,6 mm) e Pinhão (74,2 mm).

Tornado em São José dos Pinhais

Ainda no sábado, um tornado se formou em Piraquara e atingiu São José dos Pinhais, danificando 350 residências e afetando cerca de 1,2 mil pessoas. Duas pessoas ficaram levemente feridas. O tornado foi classificado como F2 na escala Fujita, com ventos de até 180 km/h. A célula de tempestade que gerou o tornado também causou ventos de 60 km/h a 70 km/h em Curitiba e Guaratuba, com chuvas superiores a 60 mm em meia hora.

No domingo, os volumes de chuva diminuíram, ficando em torno de 24 mm em Nova Tebas e 18,2 mm em Guarapuava.