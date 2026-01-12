Paraná - A chuva de verão segue no Paraná durante toda esta semana, especialmente entre o fim da tarde e início da noite. Após um fim de semana com grandes acumulados de chuva e a passagem de um tornado por São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o risco de tempestades continua alto. Entre segunda e terça-feira, o Litoral é a área com maior risco de tempestades.
Segundo o Simepar, uma nova frente fria deve atingir o Paraná no fim da semana, trazendo mais instabilidade.
Acumulados de chuva
Na sexta-feira (09), os maiores volumes de chuva foram registrados em Santa Helena (47,6 mm), Marechal Cândido Rondon (45,2 mm) e Foz do Iguaçu (40,2 mm). No sábado (10), os acumulados aumentaram significativamente, com destaque para São Miguel do Iguaçu (100,6 mm), Palotina (95,6 mm) e Assis Chateaubriand (75,8 mm). Outros municípios também registraram grandes volumes, como Foz do Iguaçu (75,6 mm) e Pinhão (74,2 mm).
Tornado em São José dos Pinhais
Ainda no sábado, um tornado se formou em Piraquara e atingiu São José dos Pinhais, danificando 350 residências e afetando cerca de 1,2 mil pessoas. Duas pessoas ficaram levemente feridas. O tornado foi classificado como F2 na escala Fujita, com ventos de até 180 km/h. A célula de tempestade que gerou o tornado também causou ventos de 60 km/h a 70 km/h em Curitiba e Guaratuba, com chuvas superiores a 60 mm em meia hora.
No domingo, os volumes de chuva diminuíram, ficando em torno de 24 mm em Nova Tebas e 18,2 mm em Guarapuava.
Previsão
Entre segunda (12) e quarta-feira (14), as pancadas de chuva devem ocorrer no Noroeste, Norte, Campos Gerais e Leste. O Simepar alerta para risco alto de tempestades com descargas elétricas no período da tarde, especialmente no Leste da Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, onde também há risco de enxurradas.
Na quinta e sexta-feira, a chuva continua, com volumes mais altos previstos para sexta-feira. Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, explica que uma nova frente fria avançará pelo Sul do país, intensificando a instabilidade no Paraná.
Temperaturas
O amanhecer será mais frio no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, com temperaturas de 18°C na Região Metropolitana de Curitiba e 20°C no Norte e Noroeste. No período da tarde, a faixa norte do estado terá temperaturas entre 28°C e 30°C, enquanto a região Leste, devido à nebulosidade, terá temperaturas mais amenas, entre 26°C e 28°C.
Cascavel
Em Cascavel o sol prevalece até o momento. Os termômetros marcam 24.7°C, enquanto a temperatura máxima é de 26°C e a mínima 15°C. Para hoje a probabilidade de chuva é 0%.
