Semana começa ensolarada em Cascavel

Cascavel e Paraná - A semana começou com sol em Cascavel nesta segunda-feira (11), mas as temperaturas seguem amenas, mantendo o clima levemente frio.
De acordo com o Simepar, o tempo deve permanecer seco em todo o Paraná, com predomínio de sol. No entanto, as temperaturas não sobem significativamente, já que a camada de ar próxima à superfície continua fria.
Previsão para hoje:
Sensação térmica: 15°C
Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 6°C
Probabilidade de chuva: 0%
Graus: 15.5°C
Previsão para semana:
Informações: Simepar