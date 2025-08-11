Semana começa ensolarada em Cascavel

Cascavel e Paraná - A semana começou com sol em Cascavel nesta segunda-feira (11), mas as temperaturas seguem amenas, mantendo o clima levemente frio.

De acordo com o Simepar, o tempo deve permanecer seco em todo o Paraná, com predomínio de sol. No entanto, as temperaturas não sobem significativamente, já que a camada de ar próxima à superfície continua fria.

Previsão para hoje:

Sensação térmica: 15°C

Temperatura máxima: 19°C