Home Clima

CLIMA

Semana começa ensolarada em Cascavel

Confira a previsão do tempo em Cascavel e saiba sobre as temperaturas e a sensação térmica do dia - Foto: Reprodução
Confira a previsão do tempo em Cascavel e saiba sobre as temperaturas e a sensação térmica do dia - Foto: Reprodução

Cascavel e Paraná - A semana começou com sol em Cascavel nesta segunda-feira (11), mas as temperaturas seguem amenas, mantendo o clima levemente frio.

De acordo com o Simepar, o tempo deve permanecer seco em todo o Paraná, com predomínio de sol. No entanto, as temperaturas não sobem significativamente, já que a camada de ar próxima à superfície continua fria.

Previsão para hoje:

Sensação térmica: 15°C

Temperatura máxima: 19°C

Notícias Relacionadas

Temperatura mínima: 6°C

Probabilidade de chuva: 0%

Graus: 15.5°C

Previsão para semana:

Foto: Reprodução/Simepar

Informações: Simepar

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos