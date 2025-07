Semana começa ensolarada e com ar frio em Cascavel

CONFIRA

Apesar da chuva no início do mês, julho deve ser seco e com temperatura na média no Paraná

Cascavel e Paraná - A primeira semana de julho começou gelada e chuvosa, mas não representa o que a previsão do tempo aponta para o resto do mês. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o mês deve ter chuvas abaixo da média e abaixo do que foi registrado em 2024, […]