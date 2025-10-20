Cascavel e Paraná - Cascavel amanheceu com sol nesta segunda-feira (20), marcando o início da semana com rajadas de vento que chegam a 54 km/h.
A sensação térmica no momento é de 17°C. A previsão indica máxima de 23°C e mínima de 11°C, com 0% de chance de chuva ao longo do dia.
De acordo com o Simepar, o tempo segue instável no interior do estado, com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis, variando entre 24°C e 25°C. No entanto, o ar frio ainda predomina no Paraná, com mínimas próximas ou até abaixo dos 10°C em algumas regiões.
Na faixa leste, a nebulosidade continua intensa, o que mantém a sensação de frio e possibilidade de chuviscos a qualquer hora do dia.