Cascavel e Paraná - Cascavel amanheceu com sol nesta segunda-feira (20), marcando o início da semana com rajadas de vento que chegam a 54 km/h.

A sensação térmica no momento é de 17°C. A previsão indica máxima de 23°C e mínima de 11°C, com 0% de chance de chuva ao longo do dia.