Seca aumenta no Sudoeste e extremo Oeste, aponta monitor Simepar

Curitiba – O Monitor de Secas de abril, divulgado sexta-feira (16) pela ANA (Agência Nacional de Águas), aponta um aumento da seca moderada na região Sudoeste e extremo Oeste do Paraná. O estudo é feito em parceria com a equipe do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e vem indicando um aumento gradativo da seca em algumas regiões do Estado desde dezembro, quando não havia seca relativa em toda a metade Sul do Paraná.

As cidades mais impactadas ficam nos arredores de Pato Branco, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. O motivo é a persistência das chuvas abaixo da média. “Já era esperado que abril de 2025 registrasse chuva abaixo da média histórica para o período devido a ausência de sistemas meteorológicos precipitantes. O agravamento da seca nessa região do estado é consequência da ausência de chuva também nos meses anteriores”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Os impactos são considerados de curto prazo na maior parte do estado, ou seja, com consequências maiores para a agricultura, mas podem ser considerados de curto e longo prazo no Norte e Oeste do Paraná, impactando também o abastecimento de água.

BRASIL

No país, o Monitor de Secas aponta um quadro mais grave no noroeste do Rio Grande do Sul; em uma área na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina; na Bahia; no Maranhão; e em uma parte do Amazonas, que teve recuo da seca em relação aos meses anteriores após o registro de maiores acumulados de chuva. Não há casos de seca extrema ou excepcional no mapa de abril.

O MONITOR