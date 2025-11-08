Sanepar e Copel trabalham para restabelecer água e energia em Rio Bonito do Iguaçu

Equipes da Sanepar e da Copel seguem mobilizadas neste sábado (8) em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, para restabelecer os sistemas de abastecimento de água e energia elétrica afetados pelo tornado que atingiu o município na sexta-feira (7). A força-tarefa do Governo do Estado atua de forma integrada com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Saúde e outros órgãos estaduais e municipais.
A Sanepar implantou um Plano de Ação para a Recuperação do Sistema de Abastecimento de Rio Bonito do Iguaçu, que envolve quatro geradores de energia, três caminhões-pipa, duas carretas para transporte de água potável, além de dezenas de empregados, entre operadores, técnicos e engenheiros, e outros equipamentos hidráulicos necessários para retomar o sistema.
O Sistema de Abastecimento de Rio Bonito do Iguaçu é composto por duas captações em rios, um poço, uma estação de tratamento e reservatórios. No momento, as equipes atuam em um plano contingencial para garantir o fornecimento emergencial de água à população, mesmo com o sistema principal ainda inoperante.
“Toda a Sanepar está à disposição de Rio Bonito do Iguaçu desde o momento em que soubemos do tornado. A noite de sexta-feira e a madrugada de sábado foram de mobilização e solidariedade entre profissionais e voluntários de diferentes regiões do Paraná, todos muito envolvidos em restabelecer o fornecimento de água tratada à população local”, afirmou o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.
O atendimento ao cliente da Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo WhatsApp (41) 99544-0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site www.sanepar.com.br.
Energia e Restabelecimento
ENERGIA – A Copel informa que está com mais de 100 profissionais atuando em Rio Bonito do Iguaçu. Até o momento, a companhia contabilizou cerca de 280 postes caídos e três torres de alta tensão derrubadas na região sudoeste de Guarapuava. Cerca de 3.790 unidades consumidoras estão desligadas no município, aproximadamente 75% do total de clientes.
A Copel mandou projetistas, técnicos, eletricistas e lideranças da companhia para a cidade, além de 12 caminhões pesados. Todos trabalham na reconstrução das redes elétricas. Por questões de segurança, o restabelecimento da energia está sendo coordenado em conjunto com a Defesa Civil.
Em todo o Estado, a Copel mantém equipes mobilizadas para reparar danos nas redes provocados pelos fortes temporais que atingiram o Paraná entre sexta e sábado. Há 3,8 mil serviços em andamento e cerca de 216 mil domicílios seguem sem energia nesta manhã de sábado.
Ações nas Estradas
ESTRADAS DESOBSTRUÍDAS – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) trabalha para manter a trafegabilidade de estradas e rodovias das áreas atingidas pelas fortes chuvas nesta sexta (7) e sábado (8). A PRC-158 em Rio Bonito do Iguaçu, que havia sido bloqueada na noite de sexta, já está liberada, assim como a PRC-466, em Guarapuava.
Trabalho conjunto entre equipes do DER/PR, empresas, prefeitura e população fez com que os trechos fossem liberados o mais rápido possível. Materiais podem ser encontrados nas laterais da pista, o que requer a atenção de motoristas que trafegam pelo local.
Na PR-170, os trabalhos devem se estender por mais tempo, com expectativa inicial de cerca de 10 dias para completa desobstrução e limpeza da rodovia, devido à intensidade dos estragos.
As chuvas do Paraná também afetaram rodovias das regiões Oeste e Norte, com quedas de árvores, mas todas já foram desobstruídas.