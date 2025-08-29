Reta final do inverno: Setembro começa na segunda com mais calor e chuvas mais intensas

Curitiba - Apesar da primavera, no calendário tradicional, começar em 22 de setembro, no calendário meteorológico desde o dia 1° o mês de setembro já ocorre a mudança de estação. O tempo fica mais quente, mais úmido. As massas de ar frio entram com menos intensidade no Paraná, e as massas de ar quente predominam com mais frequência. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), setembro de 2025 será muito característico com relação ao tempo: dias de calor seguidos de dias de chuva, com temperaturas mais amenas.

Historicamente, agosto é o mês mais seco do ano, e setembro é marcado pelo retorno das chuvas ao Paraná.

“Em setembro o vento começa a predominar da região amazônica para o Sul do País, transportando calor e umidade. Os sistemas precipitantes se formam geralmente no Paraguai, Norte da Argentina, e faixa oeste da região Sul. Dessa forma as massas de ar frio não chegam com tanta força e as massas de ar quente e úmido começam a predominar com mais frequência, por isso na segunda quinzena de setembro chove com mais frequência”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

As regiões que registram menores acumulados de chuva em setembro, de acordo com a média histórica, são as cidades ao redor de Doutor Ulisses e Jaguariaíva, bem como as cidades próximas a Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que registram em média entre 75 mm e 100 mm de chuva no mês inteiro.

Na faixa que vai de Maringá e Londrina até a capital paranaense, a média de acumulado de chuva em setembro historicamente é de 100 mm a 125 mm. As áreas onde mais chove, com acumulados entre 175 mm e 200 mm no mês, ficam no Centro Sul e Oeste, abrangendo cidades como Cascavel, Guarapuava e Telêmaco Borba. Em todo o resto do estado, a média de acumulado de chuva fica entre 125 mm e 150 mm todo mês de setembro.

Já com relação as temperaturas, as regiões mais frias do Paraná no mês de setembro historicamente são as cidades mais próximas a Palmas, General Carneiro e Curitiba, com temperatura média de 12°C a 14°C. São as regiões mais altas do estado e por isso tem o predomínio do “frio de altitude” neste período do ano.