Ratinho Junior decreta estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu após tornado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou ( Decreto 11.838/2025 ) neste sábado (8), estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, após o tornado que atingiu cerca de 90% das residências e prédios comerciais do município, provocando seis mortes até o momento. O governador está na cidade acompanhando o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das equipes estaduais que prestam atendimento à população e fazem o levantamento dos danos à infraestrutura.
“Desde o início dos primeiros casos relatados pela população, a gente já começou a movimentar as equipes do Interior e também da Capital, principalmente para atender a população desabrigada. Ao longo da noite, também acionamos os hospitais da região, deslocamos ambulâncias para Cascavel e tropas de Londrina e Cascavel para reforçar os atendimentos. Por volta das 4h da manhã, foram chegando mais equipes”, afirmou o governador.
“Agora estamos aqui para fazer o levantamento local da infraestrutura atingida. Como cerca de 90% da cidade foi afetada, decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, completou Ratinho Junior.
O decreto de calamidade pública é uma medida administrativa que reconhece oficialmente a gravidade da situação em um município ou região. Ele permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal. O objetivo é acelerar a resposta às situações de desastre e dar suporte mais rápido à população atingida.
A partir do decreto, o município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.
Ações de Mobilização e Apoio
MOBILIZAÇÃO – Desde a noite de sexta-feira (7), equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel e Secretaria de Estado da Saúde trabalham em conjunto para restabelecer os serviços essenciais e atender a população. O Governo do Estado também enviou ambulâncias, maquinários, caminhões e tropas de apoio de várias regiões do Paraná.
FUNDO ESTADUAL – O Paraná conta com um Fundo Estadual de Calamidade Pública, administrado pela Defesa Civil, que é utilizado exclusivamente em situações de emergência e desastres naturais. O fundo financia ações como reconstrução de infraestrutura, aquisição de materiais de assistência humanitária, abrigo temporário e recuperação de equipamentos públicos.
Nesta semana, o Governo do Estado destinou R$ 50 milhões ao fundo para o atendimento a municípios atingidos pelas chuvas que afetaram o Paraná na semana anterior, reforçando a capacidade de resposta a eventos extremos. Os recursos também visam ampliar o apoio aos municípios que enfrentam situações de emergência, permitindo que o atendimento chegue de forma mais rápida e eficiente.
Governo Federal
Visita e Apoio do Governo Federal
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), Gleisi Hoffmann, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, embarcam na manhã deste sábado (08), em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), para a região de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres – Cenad, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Armin Braun.
No mesmo voo, seguem equipes da Defesa Civil especializadas em Socorro e Ajuda Humanitária e em Reconstrução. A missão é levar apoio do governo federal às vítimas do tornado que atingiu cidades região, além de iniciar os procedimentos para a reconstrução, em coordenação das prefeituras com a SRI e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O presidente Lula determinou que todo apoio seja levado à população atingida.