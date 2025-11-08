Ratinho Junior anuncia força-tarefa para reconstrução das casas

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve neste sábado (8) em Rio Bonito do Iguaçu, cidade do Centro-Sul do Paraná que foi atingida por um tornado na noite de sexta-feira (7), e anunciou que o Governo do Paraná vai levantar todos os prejuízos causados e ajudará a reconstruir a cidade, principalmente as casas. Cerca de 90% do município foi afetado, com danos a residências e prédios públicos, e seis mortes foram confirmadas até o momento (sendo cinco na cidade).
Ratinho Junior já decretou Estado de Calamidade Pública no município, medida que permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal. Com o decreto, o município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.
“Organizamos para o Centro de Convivência do Idoso dar atendimento alimentar e o Ginásio do Campo do Bugre vai ser referência da equipe de assistência social para triagem das famílias. Temos equipes vindas de Francisco Beltrão e de Cascavel da Cohapar para auxiliar a entender o tamanho dos estragos e planejar a reconstrução”, disse Ratinho Junior. Ele também anunciou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que vai fazer análise das casas pra ver quais poderão ser reformadas ou necessitam ser reconstruídas.
“Já decretei estado de calamidade para região, o que facilita e agiliza os atendimentos. Também já estamos com equipes da Fundepar fazendo levantamento das escolas destruídas. Nós faremos alojamentos provisórios para famílias que não têm onde se acomodar”, afirmou. Ele também disse que recebeu desde a noite de sexta-feira ligações de governadores do Brasil inteiro prestando solidariedade e indicando ajuda.
A Defesa Civil enviou para a cidade 2.600 telhas, 1.200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona. A cidade vizinha de Laranjeiras do Sul vai ajudar a acomodar boa parte dos desabrigados.
Desde a noite de sexta-feira, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel e Secretaria de Estado da Saúde trabalham em conjunto para restabelecer os serviços essenciais e atender a população. O Governo do Estado também enviou ambulâncias, maquinários, caminhões e tropas de apoio de várias regiões do Paraná.
Ações de Cuidado e Apoio à População
“A palavra de ordem é cuidado, cuidado com as pessoas que estão assustadas, machucadas, feridas. Desde ontem à noite nossas equipes estão mobilizadas. Agora seguimos um protocolo muito bem organizado, envolvendo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque é preciso fazer uma análise detalhada da infraestrutura: parte elétrica, abastecimento de água, locais de alojamento, distribuição de donativos, destino das famílias desalojadas, alimentação para a população e também para as equipes que estão trabalhando”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva.
“É uma verdadeira engenharia de guerra, mas tudo segue um protocolo e todos estão mobilizados. Os prefeitos da região já enviaram maquinário para auxiliar na limpeza. O Estado também está com caminhões, caçambas e retroescavadeiras atuando para fazer a limpeza inicial da cidade. Agora começa o processo de reconstrução das casas para as famílias que perderam tudo. Esse é o período de diagnóstico, para que possamos iniciar as obras de reconstrução”, complementou.
O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, disse que os três maiores mercados da cidade estão completamente destruídos. “Agora vamos realizar esse levantamento para que possamos ajudá-las de alguma forma, seja com linhas de crédito, seja com apoio para reconstrução ou para cobrir prejuízos em diversos setores. A cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento. A partir de domingo, com a ajuda dos órgãos técnicos, teremos um panorama mais preciso desses danos”, disse.
ATENDIMENTOS – Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região.
Em Laranjeiras do Sul, os atendimentos estão sendo realizados em duas unidades hospitalares, uma unidade de saúde e uma faculdade. Em um dos hospitais, 216 atendimentos foram realizados até o momento. Desse total, 51 foram transferidos para outras unidades, três passaram por cirurgia de ortopedia, uma por cirurgia geral e dois pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado instável.
Em outro hospital, 100 atendimentos foram realizados, sendo que cinco deles cirúrgicos, cinco pessoas foram transferidas e duas crianças e cinco gestantes atendidas. Os demais casos são de pacientes clínicos estáveis.
Na Unidade de Saúde foram 103 atendimentos e, na faculdade, 18 casos. Os pacientes que precisaram de transferências foram levados para o Hospital Universitário de Cascavel e o Hospital Regional de Guarapuava.
Mais de 30 ambulâncias da 5ª e 7ª Regionais de Saúde estão disponíveis para atendimento, com mais de 100 profissionais de saúde e voluntários envolvidos. Os Pronto Atendimentos de Nova Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu também foram disponibilizados para receber as vítimas.
O Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) foi acionado e enviou 1.000 unidades de soro 500 ml e 1.000 unidades de ringer (outro tipo de soro) para apoio aos hospitais de Laranjeiras do Sul. Municípios da região do desastre também estão doando medicamentos e insumos para as unidades que estão recebendo os pacientes.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também está enviando cerca de 10 mil unidades de 17 tipos de materiais diferentes, incluindo ataduras, seringas, compressas, agulhas, entre outros insumos, que auxiliarão os hospitais nos atendimentos das vítimas.
Informações sobre desalojados e desabrigados ainda estão sendo levantadas. Como a situação está em andamento, os dados podem ser alterados conforme o desenvolvimento do atendimento.
Suspensão do ENEM e Ações na Educação
ENEM SUSPENSO – A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que a aplicação do Enem 2025 está suspensa no município de Rio Bonito do Iguaçu, em razão dos danos provocados pelo evento climático e que inviabilizam as condições de aplicação.
Conforme protocolo do Inep para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo Instituto após avaliação técnica das condições locais.
As duas instituições estaduais do município (Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves) foram danificadas e estão passando por vistoria. Equipes de engenheiros do Fundepar atuam desde as primeiras horas da manhã na verificação e contabilização dos estragos, a fim de orientar as medidas emergenciais necessárias.
O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, conversou neste sábado com o presidente do Inep, que se colocou à disposição para colaborar com o Estado na definição das soluções referentes ao exame e no apoio aos estudantes prejudicados.
Restabelecimento de Estradas e Rodovias
ESTRADAS DESOBSTRUÍDAS – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) trabalha para manter a trafegabilidade de estradas e rodovias das áreas atingidas pelas fortes chuvas nesta sexta (7) e sábado (8). A PRC-158 em Rio Bonito do Iguaçu, que havia sido bloqueada na noite de sexta, já está liberada, assim como a PRC-466, em Guarapuava.
Trabalho conjunto entre equipes do DER/PR, empresas, prefeitura e população fez com que os trechos fossem liberados o mais rápido possível. Materiais podem ser encontrados nas laterais da pista, o que requer a atenção de motoristas que trafegam pelo local.
Na PR-170, os trabalhos devem se estender por mais tempo, com expectativa inicial de cerca de 10 dias para completa desobstrução e limpeza da rodovia, devido à intensidade dos estragos.
As chuvas do Paraná também afetaram rodovias das regiões Oeste e Norte, com quedas de árvores, mas todas já foram desobstruídas.