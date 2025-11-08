Ratinho Junior anuncia força-tarefa para reconstrução das casas

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve neste sábado (8) em Rio Bonito do Iguaçu, cidade do Centro-Sul do Paraná que foi atingida por um tornado na noite de sexta-feira (7), e anunciou que o Governo do Paraná vai levantar todos os prejuízos causados e ajudará a reconstruir a cidade, principalmente as casas. Cerca de 90% do município foi afetado, com danos a residências e prédios públicos, e seis mortes foram confirmadas até o momento (sendo cinco na cidade).

Ratinho Junior já decretou Estado de Calamidade Pública no município, medida que permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal. Com o decreto, o município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.

“Organizamos para o Centro de Convivência do Idoso dar atendimento alimentar e o Ginásio do Campo do Bugre vai ser referência da equipe de assistência social para triagem das famílias. Temos equipes vindas de Francisco Beltrão e de Cascavel da Cohapar para auxiliar a entender o tamanho dos estragos e planejar a reconstrução”, disse Ratinho Junior. Ele também anunciou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que vai fazer análise das casas pra ver quais poderão ser reformadas ou necessitam ser reconstruídas.

“Já decretei estado de calamidade para região, o que facilita e agiliza os atendimentos. Também já estamos com equipes da Fundepar fazendo levantamento das escolas destruídas. Nós faremos alojamentos provisórios para famílias que não têm onde se acomodar”, afirmou. Ele também disse que recebeu desde a noite de sexta-feira ligações de governadores do Brasil inteiro prestando solidariedade e indicando ajuda.

A Defesa Civil enviou para a cidade 2.600 telhas, 1.200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona. A cidade vizinha de Laranjeiras do Sul vai ajudar a acomodar boa parte dos desabrigados.

Desde a noite de sexta-feira, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel e Secretaria de Estado da Saúde trabalham em conjunto para restabelecer os serviços essenciais e atender a população. O Governo do Estado também enviou ambulâncias, maquinários, caminhões e tropas de apoio de várias regiões do Paraná.

Ações de Cuidado e Apoio à População

“A palavra de ordem é cuidado, cuidado com as pessoas que estão assustadas, machucadas, feridas. Desde ontem à noite nossas equipes estão mobilizadas. Agora seguimos um protocolo muito bem organizado, envolvendo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque é preciso fazer uma análise detalhada da infraestrutura: parte elétrica, abastecimento de água, locais de alojamento, distribuição de donativos, destino das famílias desalojadas, alimentação para a população e também para as equipes que estão trabalhando”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva.

“É uma verdadeira engenharia de guerra, mas tudo segue um protocolo e todos estão mobilizados. Os prefeitos da região já enviaram maquinário para auxiliar na limpeza. O Estado também está com caminhões, caçambas e retroescavadeiras atuando para fazer a limpeza inicial da cidade. Agora começa o processo de reconstrução das casas para as famílias que perderam tudo. Esse é o período de diagnóstico, para que possamos iniciar as obras de reconstrução”, complementou.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, disse que os três maiores mercados da cidade estão completamente destruídos. “Agora vamos realizar esse levantamento para que possamos ajudá-las de alguma forma, seja com linhas de crédito, seja com apoio para reconstrução ou para cobrir prejuízos em diversos setores. A cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento. A partir de domingo, com a ajuda dos órgãos técnicos, teremos um panorama mais preciso desses danos”, disse.

ATENDIMENTOS – Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região.

Em Laranjeiras do Sul, os atendimentos estão sendo realizados em duas unidades hospitalares, uma unidade de saúde e uma faculdade. Em um dos hospitais, 216 atendimentos foram realizados até o momento. Desse total, 51 foram transferidos para outras unidades, três passaram por cirurgia de ortopedia, uma por cirurgia geral e dois pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado instável.

Em outro hospital, 100 atendimentos foram realizados, sendo que cinco deles cirúrgicos, cinco pessoas foram transferidas e duas crianças e cinco gestantes atendidas. Os demais casos são de pacientes clínicos estáveis.

Na Unidade de Saúde foram 103 atendimentos e, na faculdade, 18 casos. Os pacientes que precisaram de transferências foram levados para o Hospital Universitário de Cascavel e o Hospital Regional de Guarapuava.