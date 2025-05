Rajadas de vento superam 60 km/h em cidades do Paraná nesta quarta-feira (28)

Paraná - Várias cidades do Paraná registraram fortes rajadas de vento na madrugada e manhã desta quarta-feira (28). De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as maiores velocidades foram medidas entre meia-noite e 2h30.

O maior registro foi em Laranjeiras do Sul, com rajadas de 67,3 km/h às 2h30. Logo em seguida aparecem Altônia, com 66,9 km/h às 0h45, e Candói, onde o vento chegou a 64,4 km/h à meia-noite.

Outras cidades também tiveram ventos fortes, como Palmital (63,7 km/h às 0h30), Capanema (60,4 km/h às 0h45) e Ubiratã (60,1 km/h às 2h30). Em Guaíra, os ventos chegaram a 56,5 km/h, e em Santa Helena, a 55,4 km/h, ambos durante a madrugada.