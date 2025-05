Rajadas de vento e fortes chuvas causam danos em cidades do Oeste

SIMEPAR

Abril começa chuvoso e traz temperaturas mais amenas

Cascavel - Abril, no Paraná, é um mês de muita chuva no Oeste, Sudoeste e Litoral, e pouca chuva no Vale do Ribeira e Norte Pioneiro. É um mês de temperaturas médias de 15°C no Sul, 17°C na Capital e 23°C no Oeste e Noroeste. Mas a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e […]