Rajadas de vento chegaram a 59,4 km/h em Cascavel neste fim de semana

Cascavel - O Paraná enfrentou rajadas de vento intensas neste fim de semana, de acordo com dados divulgados pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os ventos atingiram diversas regiões do estado, principalmente entre a noite de sábado (14) e a madrugada deste domingo (15).

No sábado, o maior registro foi em Ubiratã, no oeste do estado, onde as rajadas chegaram a 66,2 km/h por volta das 22h. Também se destacaram os ventos em Horizonte, distrito de Palmas, com 59,7 km/h às 5h30, e em Cascavel, com 59,4 km/h às 8h30. Outros municípios com registros elevados foram Altônia e Loanda, ambos com 54,7 km/h, e Ponta Grossa, que registrou 53,6 km/h. Santa Maria do Oeste também entrou na lista, com ventos de 52,5 km/h ao meio-dia.

Hoje

Já neste domingo, até o momento, o destaque ficou para Santa Maria do Oeste, que superou todos os índices do dia anterior, com uma rajada de 69,1 km/h às 2h45. Cianorte e Loanda também apresentaram ventos fortes, com 60,8 km/h e 58,6 km/h, respectivamente, durante a madrugada.