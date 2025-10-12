Rajadas de vento chegam a 62 km/h em Cascavel

Cascavel - As fortes rajadas de vento registradas na manhã deste domingo (12) em Cascavel provocaram queda de galhos, danos à rede elétrica e deixaram cerca de 4 mil domicílios sem energia em diferentes regiões da cidade. De acordo com o Simepar, a estação meteorológica local registrou ventos de até 62,3 km/h por volta das 8h30.

Outros municípios paranaenses também foram afetados pela ventania. Em Campo Mourão, as rajadas chegaram a 60,1 km/h às 2h15, e em Santa Maria do Oeste, 61,6 km/h às 8h45. Dados do Simepar apontam ainda ventos intensos em Clevelândia (64,4 km/h), Dois Vizinhos (68,8 km/h) e Planalto (88,2 km/h) nas primeiras horas do dia.