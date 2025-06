Raios, chuva e granizo “assustam” Cascavel e o Oeste

Cascavel e Paraná - O cascavelense acordou na manhã desta quinta-feira (5) com o ‘dia parecendo noite’ e uma grande quantidade de chuva que atrapalhou a mobilidade de grande parte dos moradores que estavam se deslocando para ir ao trabalho, levar o filho à escola. Ruas e rodovias ficaram alagadas, semáforos desligados, houve queda de energia e até um veículo ficou ilhado devido à grande quantidade de chuva que começou na madrugada e seguiu intensamente até por volta das 9h.

Segundo dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) houve uma incidência de 743 raios em Cascavel neste período das chuvas fortes e a chuva totalizou 63,2 mm – metade da quantidade prevista para todo mês que é de 114 mm. A cidade foi a quinta no ranking de maior quantidade de chuva do Estado, em primeiro lugar ficou São Miguel do Iguaçu com 97,4 mm, Foz do Iguaçu com 76,6 mm,

Cruzeiro do Iguaçu que teve 69,4 mm, Coronel Vivida com 64,4 mm e na sequência Cascavel.

No começo da manhã, cerca de 3,3 mil imóveis ficaram sem energia, de acordo com dados da Copel, que esteve mobilizada para trabalhar na manutenção e fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil registrou três solicitações de destelhamento: uma no Parque São Paulo, outra no Santa Felicidade e uma terceira no bairro Melissa, sem registros de ocorrências graves.

Nos prédios públicos, dois Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) tiveram problema com alagamentos pontuais, mas que foram logo resolvidos.

Um carro ficou ilhado na baixada da Rua Salgado Filho no início da manhã de ontem – Foto: SOT

Salgado Filho

A situação que mais chamou a atenção foi a de um carro que ficou ilhado na baixada da Rua Salgado Filho, nas primeiras horas do dia. O proprietário abandonou o veículo, já que a água estava batendo na metade da porta e o veículo parou de funcionar.