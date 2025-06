Quantos milímetros choveu em Cascavel? Veja os maiores volumes registrados no Paraná

Cascavel - A cidade de Cascavel registrou 33,2 milímetros de chuva nesta quinta-feira (26), segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A precipitação foi constante ao longo do dia, com intensidade moderada na maior parte do tempo. Apesar de não estar entre os maiores acumulados do estado, o volume chama atenção após dias de tempo seco na região Oeste.

A previsão é de que as condições instáveis continuem em parte do estado nas próximas horas, com possibilidade de chuvas mais intensas e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões Sudoeste e Centro-Sul.

Sudoeste concentra os maiores volumes de chuva no estado

Os maiores acumulados de chuva ocorreram no Sudoeste do Paraná, onde várias cidades ultrapassaram a marca dos 100 milímetros até as 16h30 desta quinta-feira. O destaque ficou para Cruzeiro do Iguaçu, que registrou impressionantes 140,6 mm de chuva.