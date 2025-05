Primeira onda de frio chega ao Paraná semana que vem com termômetros perto de 0ºC

Curitiba - Junho, mês do início do Inverno, vai chegar com temperaturas negativas no Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) está monitorando o avanço de uma massa de ar polar. Esse sistema vai atravessar o Sul do país e, a partir de 27 de maio, pode trazer mudanças significativas nas condições do tempo.

Até o momento, nas estações meteorológicas do Simepar, a menor temperatura registrada no Paraná em 2025 foi 4°C em Palmas, às 7h do dia 29 de abril. Várias frentes frias já passaram pelo Estado e reduziram gradativamente a temperatura. Agora o frio virá com mais intensidade pois, além de outra frente fria, virá a massa de ar polar.

Antes de esfriar, pancadas de chuva e temporais localizados com rajadas de vento serão registrados em várias regiões do Paraná.

“A frente fria prevista para a próxima semana vai atravessar o Estado rapidamente e tem características continentais, que devem trazer uma queda de temperatura mais abrangente por todas as regiões paranaenses”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar. “Na sua retaguarda, uma massa de origem polar também avança, trazendo uma queda ainda mais acentuada nas temperaturas”, diz Furlan.

Na próxima semana, entre quarta-feira, dia 28 de maio, e a primeira semana de junho, as manhãs no Paraná começarão a ficar geladas. As mínimas ficarão ao redor de zero grau, com possibilidade de temperaturas negativas no extremo Sul do Estado, no Centro-Sul e no Sudeste. Na faixa Norte, que vem registrando dias de temperaturas altas até o momento, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 4°C.

Várias frentes frias já passaram pelo Estado e reduziram gradativamente a temperatura. Agora o frio virá com mais intensidade pois, além de outra frente fria, virá a massa de ar polar.