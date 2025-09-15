Previsão do tempo em Cascavel: semana de sol com chuva no fim de semana

Cascavel e Paraná - A previsão do tempo para Cascavel indica dias de sol até sexta-feira, com possibilidade de chuva no final de semana.
Nesta segunda-feira (15), a cidade amanheceu com sensação térmica de 25°C. A temperatura máxima deve chegar aos 28°C, enquanto a mínima prevista é de 17°C. A probabilidade de chuva para hoje é de 0%.
Segundo o Simepar, a circulação dos ventos em diferentes camadas da atmosfera favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o Sul do Brasil. No Paraná, há previsão de chuvas isoladas à tarde, com maior intensidade nos setores mais ao Sul, próximos à divisa com Santa Catarina. Nessas regiões, não se descarta a ocorrência de tempestades localizadas, especialmente no Centro-Sul e Sudeste do estado.
Já nas regiões Norte e Noroeste, o tempo segue firme e muito quente, com temperaturas que devem ultrapassar os 33°C em várias cidades.