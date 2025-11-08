Prefeitura de Cascavel e Defesa Civil são pontos de arrecadação de donativos

Paraná - Os cascavelenses já viveram a dor da destruição de um tornado e neste momento em que a cidade de Rio Bonito do Iguaçu também sofre com a devastação, a Prefeitura convoca a comunidade para uma grande mobilização: a campanha Cascavel Solidária.



Hoje (8), a partir das 14h, a Prefeitura e a Defesa Civil serão pontos de arrecadação de donativos. As doações poderão ser feitas até às 18h.



No domingo (9), os donativos também serão recebidos, no mesmo horário, das 14h às 18h. E a campanha segue ao longo da semana nos mesmos pontos e também na Acic, Amic e Associação Atlética Comercial.



PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

Prefeitura – Rua Paraná, nº 5000

Defesa Civil – R. Martin Afonso de Souza, 590.



O que doar?

– Alimentos não perecíveis: arroz, feijão, enlatados, macarrão, óleo, açúcar.



– Itens de higiene pessoal: pasta de dente, escova de dente, sabonete, papel higiênico, shampoo.



– Produtos de limpeza: detergente, água sanitária, esponjas.



– Roupas e calçados: roupas de inverno, roupas íntimas, calçados confortáveis.



– Água potável: garrafões de água mineral, filtros de água.



– Itens infantis: fraldas descartáveis, leite em pó, mamadeiras.

Itens de primeiros socorros: material de curativo, medicamentos básicos (analgésicos, antissépticos).



A partir de segunda-feira (10), quem tiver itens maiores para doar, como colchões, camas, móveis, pode entrar em contato com o Município em horário comercial pelo telefone 156, ou pelo whatsApp da Ouvidoria, no 3321-2001, que será agendada a coleta.