Paredes "suadas" no Paraná: O que está acontecendo? Simepar explica

Capanema - Moradores do município de Capanema consultaram o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para entender um fenômeno que está afetando suas casas. As paredes e pisos parecem estar “suando”. O que poderia explicar esta situação?

De acordo com o meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan, estávamos com uma massa de ar frio atuando sobre o Paraná desde a semana passada e ocorreu o rápido retorno de um ar mais aquecido. “Ao abrir as janelas, o ar quente entra na casa e condensa o vapor dágua das superfícies geladas”, explica.

Isso fica visível nas temperaturas. Em Capanema no domingo a temperatura mínima foi de 11,3°C. Nesta terça-feira, a mínima foi de 21°C. A temperatura máxima no sábado foi de apenas 16,8°C, e na segunda já foi de 28,3°C – uma alteração brusca. O ar dentro das casas ficou mais gelado do que o ar do lado de fora.