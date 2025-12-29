Paraná - O calor intenso que atingiu o Paraná nos últimos dias deve ser amenizado com a chegada de chuvas nesta virada de ano, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A mudança interrompe uma sequência de quase sete dias com temperaturas acima da média, especialmente nos Campos Gerais, Leste e Litoral, além de calor intenso em outras regiões.

O aumento da umidade, aliado a um sistema frontal no oceano e uma área de baixa pressão no continente, já provocou chuvas nesta segunda-feira (29). Durante a madrugada, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu registraram mais de 50 mm, enquanto Jacarezinho, Cerro Azul, Capanema e Cambará tiveram cerca de 10 mm até as 9h.

Segundo Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, “as chuvas podem refrescar, mas também causar transtornos, com pancadas fortes, muitos raios e rajadas de vento”.

A partir de terça-feira, a mudança na direção dos ventos deixará a chuva mais frequente. O ar seco do Sudeste dará lugar a um ar úmido dos países vizinhos, aumentando a formação de nuvens e o risco de temporais, especialmente entre terça e quarta-feira, com maior intensidade no Centro-Leste e Litoral do Estado.

O início de janeiro terá temperaturas mais amenas. As máximas devem ficar abaixo de 30°C na maioria das cidades. Em Curitiba, a previsão é de 30°C nesta segunda, menos de 28°C na terça e até 26°C nos dias 2 e 3 de janeiro. Antonina terá máximas próximas de 30°C até quinta-feira (1º) e cairá para cerca de 25°C entre sexta e sábado.