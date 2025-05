Paraná em alerta com temporais e queda brusca na temperatura

A chuva continua na madrugada e manhã de sábado com raios e rajadas de vento nos Campos Gerais e Norte do Paraná. “No Leste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral as chuvas se estendem até a tarde com potencial para ocorrência de chuva intensa e raios. Serão aproximadamente 20mm”, ressalta Kneib.

De acordo com o Simepar, na sexta-feira pela manhã as tempestades associadas à frente fria atuam sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Estado com previsão de chuva intensa, muitas trovoadas e rajadas de vento severas, que poderão ultrapassar os 70 km/h. “Entre a tarde e à noite, a frente fria avança para as demais regiões paranaenses, porém a intensidade dos temporais será menor. Mesmo assim, há previsão de chuva intensa e rápida com trovoadas e rajadas moderadas a fortes”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Em Cascavel, entretanto, as temperaturas serão mais baixas. Neste sábado, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o sábado terá máxima de 23°C e mínima de 16°C, em dia chuvoso. Para domingo e segunda-feira (12), a previsão é de temperaturas oscilando novamente entre a máxima de 23°C, porém, com um pouco mais de frio, com a mínima de 13°C e baixa possibilidade de chuva.

O fim de semana terá um pouco das quatro estações no Paraná. A sexta-feira (9) foi de calor intenso. O sábado (10) terá temporais e logo em seguida o frio volta ao Estado , com previsão inclusive de geada domingo (11). Tudo isso ocorre devido à passagem de uma intensa frente fria, que fará as temperaturas máximas acima de 30°C do fim da tarde de sexta irem para 20°C no fim da tarde de domingo em várias regiões paranaenses.

A chuva já refresca as temperaturas no sábado. Em Piraquara a previsão é de 12°C a 21°C; em Morretes de 13°C a 22°C; em Guarapuava de 14°C a 23°C; em Céu Azul de 15°C a 24°C; em Jandaia do Sul de 19°C a 24°C; em Londrina de 18°C a 25°C; e em Nova Londrina de 20°C a 26°C.

Domingo

No Dia das Mães o tempo volta a ficar estável, porém com as temperaturas mais baixas. “A aproximação de uma massa de ar frio derruba as temperaturas e deixa o amanhecer frio desde o extremo Oeste até o Litoral. Na RMC e Litoral, ventos úmidos sopram do mar a região e mantêm as nuvens presentes com possibilidade de garoa de forma ocasional e temperaturas amenas à tarde”, explica Kneib.

Há potencial para geada fraca na região de General Carneiro e Palmas no domingo. É a primeira previsão de geada no Paraná desde o início do serviço do Alerta Geadas na segunda-feira (05/05). O serviço é uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) e o Simepar e funciona desde 1995.

Em Fazenda Rio Grande no domingo as temperaturas ficam entre 11°C e 17°C; em Morretes de 13°C a 17°C; em Palmas de 7°C a 20°C; Foz do Iguaçu de 13°C a 24°C; em Apucarana de 15°C a 24°C; em Cambará de 17°C a 24°C; e em Umuarama de 16°C a 26°C.

Próxima semana

Na próxima semana as características de outono voltam a ser comuns em boa parte do Paraná: amanhecer frio, e tardes com temperaturas mais agradáveis. Na região Leste do Paraná, entretanto, as temperaturas ficarão um pouco mais baixas. Em Curitiba, na segunda-feira, a previsão é de temperaturas entre 12°C e 18°C, apenas, subindo gradativamente ao longo dos dias da semana.