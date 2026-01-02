Paraná - O ano de 2025 registrou dados meteorológicos históricos no Paraná. Foram classificados quatro tornados pelo Simepar, temperaturas recordes e um volume anual de chuvas, em geral, próximo da média histórica.

O volume anual de chuva ficou acima da média em 23 estações, com destaque para Pinhão, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu, que registraram cerca de 400 mm a mais que a média histórica. Outras 20 estações tiveram chuvas abaixo da média, sendo Pinhão, Ponta Grossa e Guaraqueçaba as mais discrepantes. Algumas regiões enfrentaram períodos de seca, principalmente no Litoral, Campos Gerais e faixa norte do Estado.

O verão não foi mais quente que o de 2023/2024, embora fevereiro tenha registrado altas históricas em 23 cidades. No outono, as chuvas ficaram abaixo da média, especialmente no Oeste e Sudoeste, enquanto a temperatura foi mais fria que a do ano anterior. Capanema registrou 42,5°C em abril, a máxima mais alta desde 2017.

No inverno, as temperaturas ficaram dentro ou abaixo da média, com destaque para 59 registros negativos em 26 cidades. General Carneiro teve -7,8°C em 25 de junho, a mínima do ano, e o Simepar emitiu 28 alertas de geada entre maio e agosto. A estação contou com forte incursão de massas polares, geadas amplas e chuvas irregulares.

A primavera trouxe tempestades intensas. Foram registradas 224 ocorrências, mais que o dobro de 2024, com aumento de vendavais e granizos. Tornados afetaram municípios como Santa Maria do Oeste em setembro, enquanto novembro teve três tornados no dia 7, atingindo 11 cidades e sendo considerado um dos maiores eventos desse tipo nos últimos 30 anos.

Em dezembro, as chuvas e temperaturas variaram muito pelo Estado. Das 44 estações do Simepar, 25 registraram precipitação acima da média, com destaque para Guaíra (517,2 mm) e Cambará (407,2 mm). Outras 19 estações tiveram chuvas abaixo da média. A temperatura mínima variou levemente, enquanto a máxima se destacou, chegando a 38°C em Telêmaco Borba em 26 de dezembro. O calor retornou entre 22 e 28 de dezembro, especialmente no Litoral, Grande Curitiba e Campos Gerais.

Segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, o final do ano contou com bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico Sul, intensificando o calor e reduzindo as chuvas em algumas regiões.

Confira data e horário da temperatura mais alta registrada nas estações meteorológicas do Simepar em 2025:

Altônia: 38.4°C em 09/03/2025 às 15h;

Antonina: 38.6°C em 24/12/2025 às 14h;

APPA Antonina: 38°C em 17/02/2025 às 15h;

Apucarana: 34.1°C em 06/10/2025 às 12h;

Assis Chateaubriand 36.9°C em 30/11/2025 às 14h;

Capanema: 42.5°C em 27/04/2025 às 13h;

Cambará: 38.8°C em 06/10/2025 às 15h;

Campo Mourão: 35.7°C em 05/10/2025 às 15h;

Cândido de Abreu: 38.6°C em 07/12/2025 às 16h;

Cascavel: 36.1°C em 16/01/2025 às 16h;

Cerro Azul: 39.4°C em 24/12/2025 às 14h;

Cianorte: 35.6°C em 05/10/2025 às 16h;

Cornélio Procópio: 36.3°C em 06/10/2025 às 15h;

Curitiba: 33.3°C em 26/12/2025 às 16h;

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 34.5°C em 06/11/2025 às 17h;

Fazenda Rio Grande: 33.6°C em 28/12/2025 às 14h;

Irati: 34.3°C em 28/12/2025 às 15h;

Cruzeiro do Iguaçu: 36.6°C em 02/03/2025 às 14h;

Foz do Iguaçu: 38°C em 17/01/2025 às 16h;

Francisco Beltrão: 35.8°C em 03/03/2025 às 16h;

General Carneiro (estação instalada em outubro): 28.9°C em 28/12/2025 às 14h;

Guaíra: 38.8°C em 02/03/2025 às 17h;

Guarapuava: 32.5°C em 02/03/2025 às 15h;