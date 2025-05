Onda de frio põe em risco desde os grãos a áreas de pastagem no Oeste

Cascavel e Paraná - O frio chegou com tudo. A onda de massa polar já derrubou as temperaturas no Paraná. No Oeste, a população precisou recorrer aos casacos e outros acessórios para se proteger do frio. No campo, o maior temor é a ameaça de geada para os próximos dias.

Foto: AEN

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), publicou quarta-feira um alerta amarelo de “perigo potencial para a neve” com probabilidade de ocorrência em pelo menos 50 cidades do Brasil.

Impacto do Frio nas Culturas do Oeste Paranaense

Para entender melhor o panorama das culturas na região Oeste, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná conversou com alguns especialistas da área. De acordo com informações obtidas com Eduardo Boni, economista do Deral (Departamento de Economia Rural), ligado ao escritório regional da SEAB (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento), a possibilidade de geada não deverá afetar de maneira tão intensa o milho segunda safra, isso porque grande parte da cultura já alcançou a fase de formação de grãos. A área de plantio na área de abrangência da SEAB em Cascavel é de 445.161 hectares, com previsão inicial de produção de 3.128.627 toneladas. Poucos mais de 18 mil hectares estão na fase de floração e 261 mil hectares já em frutificação. Em maturação, 165 mil hectares. “Não colhemos ainda nem 1% do plantado e a produtividade até agora é de 6.769kg/ha”.