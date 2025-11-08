Hospitais de toda a região recebem vítimas; Defesa Civil orienta sobre doações

Paraná - Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Paraná nesta sexta (7) e sábado (8), em especial a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região.
Em Laranjeiras do Sul, os atendimentos estão sendo realizados em duas unidades hospitalares, uma unidade de saúde e uma faculdade. Em um dos hospitais, 216 atendimentos foram realizados até o momento. Desse total, 51 foram transferidos para outras unidades, três passaram por cirurgia de ortopedia, uma por cirurgia geral e dois pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado instável.
Em outro hospital, 100 atendimentos foram realizados, sendo que cinco deles cirúrgicos, cinco pessoas foram transferidas e duas crianças e cinco gestantes atendidas. Os demais casos são de pacientes clínicos estáveis.
Na Unidade de Saúde foram 103 atendimentos e, na faculdade, 18 casos. Os pacientes que precisaram de transferências foram levados para o Hospital Universitário de Cascavel e o Hospital Regional de Guarapuava.
Mais de 30 ambulâncias da 5ª e 7ª Regionais de Saúde estão disponíveis para atendimento, com mais de 100 profissionais de saúde e voluntários envolvidos. Os Pronto Atendimentos de Nova Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu também foram disponibilizados para receber as vítimas.
O Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) foi acionado e enviou 1.000 unidades de soro 500 ml e 1.000 unidades de ringer (outro tipo de soro) para apoio aos hospitais de Laranjeiras do Sul. Municípios da região do desastre também estão doando medicamentos e insumos para as unidades que estão recebendo os pacientes.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também está enviando cerca de 10 mil unidades de 17 tipos de materiais diferentes, incluindo ataduras, seringas, compressas, agulhas, entre outros insumos, que auxiliarão os hospitais nos atendimentos das vítimas.
Óbitos e Vítimas
ÓBITOS – O Governo do Estado também confirmou seis óbitos em decorrência das chuvas no Estado. Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural.
Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.
Também há um desaparecido no momento, mas as forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. Mais de 50 bombeiros já estão em atendimento na cidade.
Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Algumas inclusive passaram por cirurgia.
Doações e Ajuda Humanitária
DOAÇÕES E AJUDA HUMANITÁRIA – A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
A Defesa Civil do Paraná também orienta as pessoas e instituições a não enviarem doações para a cidade nesse momento de primeiro atendimento emergencial. A instituição vai informar através dos canais oficiais, em parceria com a prefeitura, as principais necessidades e locais destinados para as doações.
Estradas e Rodovias
ESTRADAS DESOBSTRUÍDAS – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) trabalha para manter a trafegabilidade de estradas e rodovias das áreas atingidas pelas fortes chuvas nesta sexta (7) e sábado (8). A PRC-158 em Rio Bonito do Iguaçu, que havia sido bloqueada na noite de sexta, já está liberada, assim como a PRC-466, em Guarapuava.
Trabalho conjunto entre equipes do DER/PR, empresas, prefeitura e população fez com que os trechos fossem liberados o mais rápido possível. Materiais podem ser encontrados nas laterais da pista, o que requer a atenção de motoristas que trafegam pelo local.
Na PR-170, os trabalhos devem se estender por mais tempo, com expectativa inicial de cerca de 10 dias para completa desobstrução e limpeza da rodovia, devido à intensidade dos estragos.
As chuvas do Paraná também afetaram rodovias das regiões Oeste e Norte, com quedas de árvores, mas todas já foram desobstruídas.
Atendimento no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, informa que recebeu, nas últimas horas, três pacientes encaminhados do município de Rio Bonito do Iguaçu.
Os atendimentos foram realizados da seguinte forma:
• Um homem, 80 anos, encaminhado para a Sala de Emergência (SEG);
• Uma mulher, 68 anos, atendimento realizado em consultório;
• Um homem, 55 anos, também atendido em consultório.
O HUOP reforça o compromisso com a assistência hospitalar de referência regional e seguirá prestando todo o suporte necessário aos pacientes, sendo assim esse número pode ser atualizado.