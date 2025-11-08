Governador decreta luto oficial de três dias em memória às vítimas

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou ( Decreto nº 11839/2025 ) neste sábado (8) luto oficial de três dias em decorrência das vítimas que perderam a vida após um tornado atingir o Estado, em especial o município de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul. Equipes de diversos órgãos estaduais e municipais estão mobilizados para atendimento às vítimas, que somam mais de 750 atendimentos. O decreto vale para todo o Estado.
O Governo do Estado confirmou, até o momento, seis óbitos em decorrência das chuvas no Estado. Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.
Também há um desaparecido no momento, mas as forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. Mais de 50 bombeiros já estão em atendimento na cidade. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Algumas inclusive passaram por cirurgia.
Atendimento às Vítimas
O atendimento inicial das vítimas está sendo feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.