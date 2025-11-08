Governador decreta luto oficial de três dias em memória às vítimas

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou ( Decreto nº 11839/2025 ) neste sábado (8) luto oficial de três dias em decorrência das vítimas que perderam a vida após um tornado atingir o Estado, em especial o município de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul. Equipes de diversos órgãos estaduais e municipais estão mobilizados para atendimento às vítimas, que somam mais de 750 atendimentos. O decreto vale para todo o Estado.

O Governo do Estado confirmou, até o momento, seis óbitos em decorrência das chuvas no Estado. Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.