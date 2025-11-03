Paraná - O que a população do Paraná sentiu ao longo de outubro foi constatado pelos dados das estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As temperaturas médias do mês ficaram até 2°C abaixo da média histórica. Já o volume acumulado de chuva, que deu a impressão de ter sido historicamente alto por conta da chuva constante ao longo do mês, ficou abaixo da média em mais da metade das estações.

Como a média de chuva para outubro é muito alta, entre as 43 estações meteorológicas do Simepar que possuem mais de cinco anos de operação, 25 registraram volume de chuvas abaixo da média histórica, e 18 acima da média para o mês. O destaque fica para Jaguariaíva, onde o acumulado de chuva médio para outubro é de 168,3 mm e choveu apenas 42,8 mm; e para Altônia, que registrou 118 mm de chuva acima da média histórica para outubro.

Cornélio Procópio, Guaíra, Maringá e Paranaguá atingiram a média histórica de acumulado de chuva para outubro 11 dias antes de o mês acabar. Um dos fatores que influenciou a situação da chuva no décimo mês do ano foram vários sistemas meteorológicos de média escala, ou seja, tempestades que duram poucas horas, causando muitos transtornos para a população, que são características da primavera.

Mas não apenas isso. “Houve também a passagem de algumas frentes frias pelo oceano Atlântico, que favoreceram transporte de umidade, contribuindo para a intensificação desses sistemas de tempo severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar. “Outro fenômeno que atuou ao longo do mês foi a oscilação Antártica, que quando está na sua fase negativa favorece com que os sistemas frontais sejam mais frequentes sobre o Sul do País”.

O mês também foi marcado por fortes rajadas de vento. No dia 16, por exemplo, as rajadas chegaram a 110,5 km/h em Cascavel, às 16h. Em Nova Tebas (INMET), por volta das 19h do mesmo dia, foi registrada uma rajada de 103,7 km/h.

MÊS FRIO

Com relação a temperaturas, a maior diferença do Estado foi em Cascavel, que tem média para outubro historicamente de 21,6°C e registrou apenas 19,5°C em 2025, ou seja, uma temperatura dois graus abaixo da média.

Outras cidades tiveram a temperatura média entre 1°C e 2°C abaixo da média para o mês: Altônia, Antonina, Apucarana, Capanema, Cerro Azul, Cianorte, Cornélio Procópio, Guarapuava, Irati, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Maringá, Palmas, Palotina, Paranavaí, Pinhão, Guaraqueçaba, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu, Toledo e Ubiratã.

“Tivemos a atuação de algumas massas de ar frio sobre o Sul do País, o que não é muito comum para essa época do ano. Elas também foram favorecidas pela oscilação Antártica. Isso culminou na diminuição dos dias quentes, que são mais característicos dessa época do ano. Esse reflexo foi sentido no dia a dia, e os números comprovam”, ressalta Kneib.

Cornélio Procópio registrou 10,4°C no dia 20, a temperatura mais baixa para outubro desde a instalação da estação na cidade, em 2018. No mesmo dia, Laranjeiras do Sul teve 8,3°C, a menor temperatura já registrada na estação no mês de outubro desde a instalação, em 2017.

No dia 19, o distrito de Horizonte, em Palmas, teve 4,7°C, a temperatura mais baixa para outubro desde a instalação da estação, em 2019. Já Santo Antônio da Platina, no dia 20, teve 10,1°C de mínima: a mais baixa desde o início da série histórica, em 2019. Outras doze estações meteorológicas tiveram as temperaturas máximas mais baixas da série histórica para o mês, indicando que as temperaturas não subiram muito ao longo do dia.