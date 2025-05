Frio deve diminuir nos próximos dias no Paraná, segundo o Simepar

Curitiba - Os municípios de Mandaguari, Palotina, Quatro Pontes e Toledo registraram geada no amanhecer desta sexta-feira (30) no Paraná. As cidades de Palotina e Toledo, que contam com estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), marcaram, respectivamente, 1,8°C e 0,8°C. Além disso, o Paraná registrou nesta sexta-feira a primeira temperatura negativa de 2025.

Nebulosidade impediu geada em outras cidades

Em outros municípios, a previsão de geada foi frustrada devido à presença de nebulosidade. O ar úmido impediu a formação da geada.

“Mesmo com a atuação de um sistema de alta pressão, que normalmente inibe nuvens e favorece a queda acentuada das temperaturas, há outro sistema meteorológico em altitude, que provoca movimento ascendente do ar. Isso contribui para a formação de nuvens, especialmente na metade Sul do Paraná”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

A nebulosidade foi determinante para impedir uma queda maior nas temperaturas na metade Sul do Estado. Capanema, por exemplo, registrou mínima de 8,5°C, bem acima dos 5,8°C do dia anterior. No Litoral, as mínimas mais altas foram: 11,4°C em Paranaguá, 11°C em Guaratuba e 10,5°C em Antonina.

Frio continua no fim de semana, mas temperaturas sobem

No sábado (31) e no domingo (1º), o extremo Sul do Paraná ainda pode ter temperaturas próximas a 0°C. General Carneiro, por exemplo, pode registrar mínima de 2°C. Contudo, as geadas não devem ser tão intensas.

“Existe possibilidade de geada fraca e pontual no Centro-Sul do Paraná, mas devido à maior cobertura de nuvens durante o amanhecer, essa chance diminui nos próximos dias”, afirma Furlan.

Nas demais regiões, o tempo firme predomina no último fim de semana de maio. As temperaturas voltam a subir, especialmente no domingo, chegando a até 25°C em cidades do Norte e Oeste do Paraná, como Assis Chateaubriand, Maringá, Londrina e Loanda.