Frio deu uma trégua? Temperatura pode chegar aos 20ºC neste domingo em Cascavel

CLIMA

Rajadas de vento superam 60 km/h em cidades do Paraná nesta quarta-feira (28)

Cascavel - Várias cidades do Paraná registraram fortes rajadas de vento na madrugada e manhã desta quarta-feira (28). De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as maiores velocidades foram medidas entre meia-noite e 2h30. O maior registro foi em Laranjeiras do Sul, com rajadas de 67,3 km/h às […]