Frente fria que atinge o Paraná no domingo será menos intensa do que na semana passada

Uma frente fria atingirá o Paraná trazendo tempestades severas em algumas cidades no próximo domingo (16). Entretanto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema que causará as chuvas é diferente da semana passada, por isso a comparação entre as duas ocorrências não é possível. Na última sexta-feira um ciclone extratropical estava próximo ao Paraná.

“Tivemos a formação e a intensificação do ciclone extratropical e associado a este uma frente fria avançou sobre o Paraná. Este sistema, junto com ventos fortes vindos da região Amazônica para o Estado, causou o desenvolvimento de tempestades severas sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul e duas dessas tempestades evoluíram para supercélulas, que geraram três tornados”, explica Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar.

Desta vez, há outro ciclone extratropical, mas ele está muito longe do Estado. “O que vai passar pelo Paraná é predominantemente uma frente fria, que é um cavado atmosférico. Ela até está associada a um ciclone, mas ele está muito longe do continente, no meio do Oceano Atlântico. O fato do ciclone existir não vai causar impacto para nós diretamente”, ressalta Marco.

O Boletim de Gestão de Riscos desta sexta-feira apontava que, no domingo, toda a metade oeste do Paraná está sob risco alto para ocorrências meteorológicas associadas à tempestades pontualmente severas, com acumulados que podem se aproximar pontualmente dos 60mm, descargas elétricas atmosféricas, intensas rajadas de vento e precipitação de granizo localizado. Na metade leste, o risco é moderado.

“Tempestades são esperadas sobre todo o Estado no domingo, com maior intensidade à tarde, principalmente no Oeste, em cidades próximas a Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Embora as condições possam ser severas, as previsões não indicam a mesma intensidade da última passagem de frente, pois não há um sistema bem definido atuando, e sim a passagem de um cavado sobre o oceano”, explica Bianca de Ângelo, meteorologista do Simepar.

As chuvas seguem na segunda-feira (17), gradativamente perdendo a força ao longo do dia. Isso porque a frente fria seguirá na direção de São Paulo. As temperaturas máximas terão leve declínio, variando entre 23°C e 25°C graus no Oeste e entre 19°C e 21°C no Leste.

SÁBADO

O sábado (15) terá um cenário semelhante ao de sexta-feira, com chuvas dispersas por todo o Estado, com maior intensidade no Oeste. O risco de chuvas isoladas persiste, mas serão pancadas de chuva rápidas e típicas da primavera, atingindo apenas algumas cidades. As temperaturas seguirão elevadas em todas as regiões.