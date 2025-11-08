Equipes da Saúde do Paraná já fizeram 750 atendimentos a vítimas

Paraná - Com a mobilização de hospitais de diferentes cidades, 750 pessoas que ficaram feridas no tornado que atingiu a região Centro do Paraná, principalmente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, já foram atendidas até o início da tarde deste sábado (8). Além de unidades de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado.
O atendimento inicial das vítimas está sendo feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.
Um dos hospitais de Laranjeiras do Sul já fez 448 atendimentos, incluindo três cirurgias de ortopedia e uma geral. E 52 pacientes dessa unidade foram transferidos para os de maior porte, em Guarapuava e Cascavel. Na outra unidade hospitalar, foram 136 atendimentos, incluindo de crianças e gestantes, além da realização de cinco procedimentos cirúrgicos.
Na UBS, 125 pessoas foram atendidas, e outros 18 atendimentos foram realizados na faculdade. Já o Samu atendeu 48 pessoas, entre atendimento primário, transferências e serviços de regulação.
Mais de 30 ambulâncias da 5ª e da 7ª Regionais de Saúde estão disponíveis para atendimento, com mais de 100 profissionais de saúde e voluntários envolvidos. Os Pronto Atendimentos de Nova Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu também foram disponibilizados para receber as vítimas.
O Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) foi acionado e enviou 1.000 unidades de soro 500 ml e 1.000 unidades de ringer (outro tipo de soro) para apoio aos hospitais de Laranjeiras do Sul. Municípios da região do desastre também estão doando medicamentos e insumos para as unidades que estão recebendo os pacientes.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também está enviando cerca de 10 mil unidades de 17 tipos de materiais diferentes, incluindo ataduras, seringas, compressas, agulhas, entre outros insumos, que auxiliarão os hospitais nos atendimentos das vítimas.
Óbitos e Vítimas
ÓBITOS – O Governo do Estado também confirmou seis óbitos em decorrência das chuvas no Estado. Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.
Também há um desaparecido no momento, mas as forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. Mais de 50 bombeiros já estão em atendimento na cidade.
Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Algumas inclusive passaram por cirurgia.
Apoio e Assistência
APOIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) iniciará neste domingo (9) o atendimento às famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Equipes de atendimento jurídico estão se deslocando para o município e todos os demais atingidos. Pessoas que precisarem de atendimento também podem entrar em contato com a DPE-PR pode meio do telefone: (41) 9 9232-2977.