Equipes da Saúde do Paraná já fizeram 750 atendimentos a vítimas

Paraná - Com a mobilização de hospitais de diferentes cidades, 750 pessoas que ficaram feridas no tornado que atingiu a região Centro do Paraná, principalmente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, já foram atendidas até o início da tarde deste sábado (8). Além de unidades de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado.

O atendimento inicial das vítimas está sendo feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.

Um dos hospitais de Laranjeiras do Sul já fez 448 atendimentos, incluindo três cirurgias de ortopedia e uma geral. E 52 pacientes dessa unidade foram transferidos para os de maior porte, em Guarapuava e Cascavel. Na outra unidade hospitalar, foram 136 atendimentos, incluindo de crianças e gestantes, além da realização de cinco procedimentos cirúrgicos.

Na UBS, 125 pessoas foram atendidas, e outros 18 atendimentos foram realizados na faculdade. Já o Samu atendeu 48 pessoas, entre atendimento primário, transferências e serviços de regulação.

Mais de 30 ambulâncias da 5ª e da 7ª Regionais de Saúde estão disponíveis para atendimento, com mais de 100 profissionais de saúde e voluntários envolvidos. Os Pronto Atendimentos de Nova Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu também foram disponibilizados para receber as vítimas.