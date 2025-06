Frio

Primeira temperatura negativa de 2025 é registrada no Paraná

Cascavel e Paraná - As temperaturas continuaram caindo no Paraná nesta sexta-feira (30) e a primeira temperatura negativa de 2025 foi registrada no Estado. A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Simepar) que fica no distrito de Horizonte, em Palmas, na região Sul do Estado, detectou a temperatura de -0,3°C às […]