Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Cascavel

Cascavel - O fim de semana foi marcado por temperaturas acima da média em várias regiões do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda (18) e terça-feira (19) devem continuar com as temperaturas em elevação por todo o Estado.

Entretanto, após a passagem de uma frente fria na noite de terça, uma massa de ar frio no Sul do Brasil fará com que as temperaturas retornem à média do mês de agosto no Paraná. As temperaturas abaixam por alguns dias, e sobem novamente até o próximo fim de semana.

Em Cascavel o dia começou com 16ºC de mínima, e a temperatura pode chegar aos 27ºC, segundo dados do Simepar. Amanhã (19), o clima será bastante parecido, e na quarta (20) há previsão de chuva, inicialmente com expectativa de 15mm de água, com os termômetros variando entre 14ºC e 21ºC.