Chuvas intensas atingem o Sudoeste do Paraná nesta sexta-feira; volumes passam de 70 mm

Paraná - A tarde desta sexta-feira (17) foi marcada por fortes chuvas em várias regiões do Paraná. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), os maiores acumulados pluviométricos até o momento concentram-se no Sudoeste do estado.

O volume mais alto registrado pela rede de monitoramento ocorreu na estação de Porto Capanema, em Capanema, onde o total de chuva chegou a 78,8 milímetros. As precipitações na região tiveram início por volta das 8h e cessaram aproximadamente às 15h45.

Outro ponto de destaque é a estação de Francisco Beltrão, que já acumulou 58,6 milímetros, com chuvas ainda em andamento no fim da tarde.