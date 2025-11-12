Chuva volta ao Paraná; em Cascavel, rajadas de vento chegam a 69 km/h nesta quarta-feira

Cascavel - Após dias de tempo firme, a chuva voltou a atingir o Paraná nesta quarta-feira (12). Segundo dados do Simepar, até as 14h50, Cascavel registrou 32 milímetros de chuva e rajadas de vento que alcançaram 69,1 km/h, às 14h15.
Outras cidades do Oeste também tiveram precipitações significativas: Foz do Iguaçu acumulou 36,2 mm, Ouro Verde do Oeste teve 25 mm e São Miguel do Iguaçu, 19 mm. Em Palotina, o vento chegou a 55,1 km/h, no mesmo horário em que a ventania foi registrada em Cascavel.
Apesar da instabilidade, não há previsão de tempestades intensas entre esta quarta e quinta-feira (13), conforme o Simepar. O cenário é diferente do da última sexta-feira (8), quando fortes temporais provocaram grandes estragos em várias regiões do estado, especialmente em Rio Bonito do Iguaçu, que foi duramente atingida.
Em Cascavel, o tempo deve seguir instável e com pancadas isoladas de chuva, mas sem risco de fenômenos severos nas próximas horas, segundo o instituto meteorológico.