Chuva volta ao Paraná; em Cascavel, rajadas de vento chegam a 69 km/h nesta quarta-feira

Cascavel - Após dias de tempo firme, a chuva voltou a atingir o Paraná nesta quarta-feira (12). Segundo dados do Simepar, até as 14h50, Cascavel registrou 32 milímetros de chuva e rajadas de vento que alcançaram 69,1 km/h, às 14h15.

Outras cidades do Oeste também tiveram precipitações significativas: Foz do Iguaçu acumulou 36,2 mm, Ouro Verde do Oeste teve 25 mm e São Miguel do Iguaçu, 19 mm. Em Palotina, o vento chegou a 55,1 km/h, no mesmo horário em que a ventania foi registrada em Cascavel.