Paraná - O calor e a umidade presente na atmosfera tem causado tempestades isoladas pelo Paraná desde a quarta-feira (12), depois de quase quatro dias de tempo estável por todas as regiões. O tempo segue chuvoso até o fim de semana, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com um agravamento da situação no domingo, quando a aproximação de uma frente fria trará novos temporais severos ao Estado.
Na região Centro-Sul, onde ficam os municípios atingidos pelos tornados da última sexta-feira, como Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, o tempo segue instável entre quinta (13) e segunda-feira, com potencial para chuvas ocasionais. “No domingo o potencial para tempestades severas se eleva, inclusive em Rio Bonito do Iguaçu, pois a frente fria vai também passar por estes municípios”, detalha Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
No domingo, a mudança significativa no tempo acontece devido à aproximação de mais uma frente fria. Nas regiões Oeste, Sudoeste e na faixa norte do Paraná há possibilidade de temporais localizados.
“Já no período da manhã, há uma condição para temporais mais severos, aquelas tempestades que estão associadas a vento forte, alguma queda pontual de granizo, além de muitos raios e chuva forte sobre as regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Entre a tarde e a noite do domingo essas tempestades também avançam para as demais regiões do Paraná, inclusive atingindo o Litoral”, ressalta Kneib. Paranaguá, no fim de semana, terá a 212ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná.
As tempestades avançam pela madrugada de segunda-feira (17), e a semana começa com chuvas significativas em várias partes do estado, principalmente no Centro-Leste. Até terça-feira (18) o tempo volta a ficar estável em todas as regiões paranaenses.
PRÓXIMOS DIAS
Antes disso, nesta quarta-feira (12), 24 estações meteorológicas do Simepar registraram temperaturas máximas acima dos 30°C. As mais altas foram em Loanda (37,6°C), Paranavaí (35,3°C) e Cambará (35,1°C). As rajadas de vento mais fortes chegaram a 77,4 km/h às 18h45 em Loanda e a 69,1 km/h às 14h15 em Cascavel. Os maiores acumulados de chuva foram em Foz do Iguaçu (69 mm) e São Miguel do Iguaçu (67,6 mm).
Para esta quinta-feira (13), a combinação de calor e umidade segue favorecendo a formação de áreas de instabilidade, podendo ocasionar chuva um pouco mais forte, com temporais localizados. A faixa oeste do Estado está sob aviso meteorológico de baixo risco para tempestades isoladas, e o resto do estado em situação de observação.
Na sexta-feira (14) e no sábado (15) o Interior continua com potencial maior para chuvas. Na sexta apenas o Sudoeste e o Sul estão em situação de observação para tempestades isoladas, e o resto do Paraná está em condição de baixo risco.
“Nas regiões Oeste, Sudoeste e na faixa norte do Paraná há possibilidade de temporais localizados. No Leste, a tendência é de nebulosidade variável e baixo risco para ocorrência de chuva. O tempo segue abafado e as chuvas serão irregulares, ou seja, em alguns momentos podem ser fortes, acompanhadas de alguma atividade elétrica, vento moderado ocasionalmente forte, mas não serão abrangentes. Não vão atingir todos os municípios de uma mesma região”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
Fonte: AEN