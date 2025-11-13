Paraná - O calor e a umidade presente na atmosfera tem causado tempestades isoladas pelo Paraná desde a quarta-feira (12), depois de quase quatro dias de tempo estável por todas as regiões. O tempo segue chuvoso até o fim de semana, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com um agravamento da situação no domingo, quando a aproximação de uma frente fria trará novos temporais severos ao Estado.

Na região Centro-Sul, onde ficam os municípios atingidos pelos tornados da última sexta-feira, como Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, o tempo segue instável entre quinta (13) e segunda-feira, com potencial para chuvas ocasionais. “No domingo o potencial para tempestades severas se eleva, inclusive em Rio Bonito do Iguaçu, pois a frente fria vai também passar por estes municípios”, detalha Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

No domingo, a mudança significativa no tempo acontece devido à aproximação de mais uma frente fria. Nas regiões Oeste, Sudoeste e na faixa norte do Paraná há possibilidade de temporais localizados.

“Já no período da manhã, há uma condição para temporais mais severos, aquelas tempestades que estão associadas a vento forte, alguma queda pontual de granizo, além de muitos raios e chuva forte sobre as regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Entre a tarde e a noite do domingo essas tempestades também avançam para as demais regiões do Paraná, inclusive atingindo o Litoral”, ressalta Kneib. Paranaguá, no fim de semana, terá a 212ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná.

As tempestades avançam pela madrugada de segunda-feira (17), e a semana começa com chuvas significativas em várias partes do estado, principalmente no Centro-Leste. Até terça-feira (18) o tempo volta a ficar estável em todas as regiões paranaenses.