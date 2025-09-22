Chuva forte e ventania: Defesa Civil atende 30 ocorrências em Cascavel

Cascavel e Paraná - Devido às fortes chuvas e aos ventos intensos registrados nas últimas horas, a Defesa Civil de Cascavel permanece em plantão permanente para atender a comunidade em situações de emergência. O serviço pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.

Segundo o Simepar, Cascavel registrou duas fortes rajadas de vento nesta segunda-feira (22): uma de 73,8 km/h à 0h45 e outra de 72,7 km/h às 8h45. No domingo (21), entre a tarde e a noite, o acumulado de chuva foi de 14,4 milímetros. Já entre a meia-noite e as 8h30 desta segunda-feira, o volume chegou a 62,4 milímetros.

Atendimento da Defesa Civil

Em decorrência do temporal, a Defesa Civil recebeu 30 chamados desde domingo (21). As principais ocorrências ocorreram nos bairros Melissa, Floresta, Brasmadeira, Periolo e Interlagos, todos na região norte da cidade, com solicitações principalmente de lonas para proteção emergencial de residências. As demandas continuam sendo registradas.