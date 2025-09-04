Chuva e queda de temperatura: chegada de frente fria muda o tempo na metade Sul do Paraná

Paraná - Uma frente fria que se formou na altura do Rio Grande do Sul começa o deslocamento em direção ao Paraná nesta quinta-feira (04). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse sistema trará chuva entre a tarde e a noite da quinta nas faixas Oeste e Sudoeste, e na sexta (05) nos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As temperaturas vão cair até 10°C, principalmente na região Leste.

Na quarta-feira (03) as temperaturas chegaram a 36°C em Capanema e 35,7°C em Loanda. Nesta quinta, no Norte Central, Norte Novo e Norte Pioneiro, principalmente na região de Maringá, de Paranavaí e também Londrina, as temperaturas continuam altas, podendo ultrapassar os 30°C. Já na região Sul do Paraná e na fronteira com países vizinhos, os termômetros não chegarão a 20°C durante a tarde.

“Juntamente com o avanço desta frente fria, a nebulosidade aumenta bastante em todo o Paraná, principalmente a nebulosidade mais alta, mas isso não impede que as temperaturas se elevem nos Campos Gerais e também na RMC ao longo desta quinta. Nessas regiões, o tempo só muda na madrugada de sexta-feira, com queda nas temperaturas e também atuação de instabilidades”, explica o meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan.

CHUVAS

Com relação às chuvas, elas terão maior intensidade no Oeste, no Sudoeste e no Centro-Sul do Estado, onde podem acontecer algumas trovoadas localizadas. As instabilidades também atuam ao longo da sexta-feira na faixa central, nos Campos Gerais e na RMC, com chuvas na maior parte das cidades de fraca intensidade.

“Podem ocorrer chuvas de moderada intensidade e até mesmo algumas trovoadas bastante localizadas nestas regiões. Em toda a metade Sul do Estado as chuvas ocorrem de forma um pouco mais abrangente e podem ultrapassar os 50 milímetros de quinta até o sábado”, ressalta Furlan.

FIM DE SEMANA

No sábado as instabilidades se intensificam da faixa central para o Leste do Paraná, com fraca e moderada intensidade, mas de forma persistente. O destaque fica pelas baixas temperaturas e pouca amplitude térmica na metade sul, desde o Oeste até a faixa Leste. As temperaturas mínimas e as máximas sofrem pequena alteração durante o dia.