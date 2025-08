Chuva e frio marcam o início da semana em Cascavel

Cascavel e Paraná - A semana iniciou com chuva e frio em Cascavel nesta segunda-feira (4), incluindo a madrugada que também foi chuvosa.

Segundo o Simepar, a previsão é de que o inicio da semana seja de tempo instável no Paraná. Com isso, a presença de uma frente fria sobre o oceano e de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai deve manter o céu com muita nebulosidade no estado, e também com chuvas ao longo do dia.

Para terça-feira (5), a probabilidade de chuva deve ser maior nas regiões Norte, Centro e Leste do Estado, enquanto nas demais regiões o céu permanece com nuvens, podendo ter a presença de chuva fraca/chuvisco. Já as temperaturas devem seguir mais elevadas nos setores mais ao norte, próximo de São Paulo. Entre Campos Gerais, RMC e as praias as temperaturas podem variar um pouco durante o dia, contendo sensação de clima frio.

Previsão para hoje:

Sensação térmica: 12°C

Temperatura máxima: 19°C